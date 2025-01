Possibile sospensione di Piciocchi dalla professione di avvocato per incompatibilità: mercoledì il voto dell’Ordine

Genova. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Genova ha discusso in questi giorni la questione della non compatibilità tra l’incarico di sindaco facente funzioni di Pietro Piciocchi e la sua professione di avvocato. Il voto su una eventuale sospensione tuttavia è stato fissato per mercoledì 22 gennaio.

Informalmente circolano voci che il voto, su una questione prettamente giuridica, possa essere favorevole all’ex vice di Marco Bucci, che dopo la sua elezione al vertice della Regione Liguria, gli ha passato il testimone, in attesa dell’investitura ufficiale come candidato sindaco alle prossime comunali.

Secondo queste voci non ci sarebbe incompatibilità e quindi nessuna sospensione. Ma secondo altre ‘voci’ la pratica potrebbe essere invece inviata a Roma: sarebbe in quel caso in consiglio nazionale degli avvocati a dirimere la vicenda.

La pratica era stata aperta dopo un articolo del Fatto Quotidiano che ipotizzava l’incompatibilità tra la carica di primo cittadino ‘reggente’ e l’iscrizione all’Albo degli avvocati sulla base dell’articolo 20 della legge del 2012 che disciplina l’ordinamento della professione degli avvocati e stabilisce che “sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica […] l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500mila abitanti”.

Pietro Piciocchi si è sempre detto molto sereno rispetto alla questione: “A mio parere la norma nel mio caso non si applica – aveva spiegato a Genova24 – ma se l’ordine dovesse essere di un diverso avviso rispetterò la decisione senza fare questione di sorta”.

Intanto domani, martedì 21 gennaio il Partito Democratico, tramite l’ex capogruppo a Tursi Simone D’Angelo, presenterà un’interrogazione alla giunta Bucci per chiedere conto delle numerose consulenze che sono state affidate dalla Regione e dalle aziende sanitarie liguri negli ultimi anni all’ex vicesindaco oggi reggente di palazzo Tursi.