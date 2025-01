Piciocchi visita gli ospedali genovesi per salutare i nuovi nati: “Gioia e speranza per il futuro”

Genova. “Oggi abbiamo voluto iniziare il nuovo anno dai reparti di ostetricia della nostra città per portare il nostro saluto ai nuovi nati a Genova, un messaggio di gioia e di speranza per il futuro. La nostra città vuole essere amica dei bambini, delle famiglie e della vita. Un grazie ai medici, agli infermieri e a tutto il personale dei reparti per il loro lavoro che svolgono con passione, calore e professionalità”.

Lo ha dichiarato il vicesindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, che, accompagnato dall’assessore alle Politiche sociali Enrico Costa, ha visitato i reparti di ostetricia del Gaslini.

Qui Piciocchi ha consegnato i baby kit del Comune di Genova alle famiglie dei neonati, tra cui al papà della prima nata in Liguria, Lea, venuta alla luce solo cinque minuti dopo la mezzanotte.

Dopo aver visitato anche il San Martino, il reggente Piciocchi ha programmato anche una tappa al Galliera e al Villa Scassi in serata.