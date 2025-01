Caso Piciocchi, per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova “nessuna incompatibilità”

Genova. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova ha deciso: non c’è alcuna incompatibilità tra l’incarico di sindaco facente funzioni di Pietro Piciocchi e la sua professione di avvocato. E quindi non è necessario che venga sospeso dall’ordine professionale. La giurisprudenza, si apprende a margine del Consiglio degli avvocati genovesi, che si è riunito questo pomeriggio, sarebbe netta.

La pratica era stata aperta dopo un articolo del Fatto Quotidiano che ipotizzava l’incompatibilità tra la carica di primo cittadino ‘reggente’ e l’iscrizione all’Albo degli avvocati sulla base dell’articolo 20 della legge del 2012 che disciplina l’ordinamento della professione degli avvocati e stabilisce che “sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica […] l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500mila abitanti”.

Ma un conto sarebbe la carica elettiva di “sindaco”, un altro l’incarico temporaneo di “facente funzioni”. Diverso ovviamente sarebbe il caso se Piciocchi, probabile candidato del centro destra alle prossime Comunali, diventasse sindaco a tutti gli effetti. In quel caso la sospensione scatterebbe immediata.

“Prendo atto della decisione dell’Ordine su una interpretazione della norma di legge che per me appariva chiara – commenta Pietro Piciocchi raggiunto da Genova24 – Gli attacchi personali che cercano di screditarmi li respingo al mittente. Sono un uomo che ha fatto della sua professione la sua libertà e la sua autonomia. Non ho iniziato a far politica perché cercavo un lavoro. Credo che questo ‘pollaio’ contribuisca a far disaffezionare e allontanare i cittadini: quello che serve, e quello che vorrei, è una campagna elettorale fatto del confronto sul piano dei contenuti”.

Ieri in Consiglio regionale il Pd aveva presentato un’interrogazione sulle 19 consulenze che Piciocchi ha ottenuto dall’ente e da varie Asl negli ultimi quattro anni. “Tutti gli incarichi sono controversie chiuse – aveva risposto l’assessore Paolo Ripamonti -. Nel momento in cui arriverà il parere dell’Ordine degli avvocati lo affronteremo”. La questione è comunque oggi superata dalla decisione dell’organismo forense.