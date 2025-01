Piccoli e medi Comuni, Piccardo (Pd): “Governo taglia oltre 9,4 milioni all’anno. 56 milioni di euro in meno per interventi di rigenerazione urbana, viabilità e difesa del suolo”

Genova. “Occorre assolutamente provvedere per recuperare i fondi che il governo con la manovra ha tagliato ai piccoli e medi comuni. Oltre 1,6miliardi in meno che per la Liguria vuol dire 9,4 milioni annui di tagli da qui al 2032, in totale 56 milioni di euro su cui i piccoli comuni non potranno più contare per quei lavori di rigenerazione urbana, viabilità, difesa del suolo, messa in sicurezza di strade e scuole, efficientamento energetico”.

Così la vicecapogruppo PD in Regione Katia Piccardo, dopo al risposta in aula alla sua interrogazione sui tagli ai fondi da parte del governo ai piccoli e medi comuni.

“Un nuovo, pesante buco, come quello della sanità, che rischia di avere conseguenze pesantissime sui piccoli comuni che potrebbero essere costretti a rinunciare ad interventi e opere che attendono da tempo o ad indebitarsi pesantemente per poterli salvare. Prendiamo atto che l’assessore Scajola abbia riconosciuto la gravità del taglio e si sia fatto carico dell’impegno a portare il tema in Conferenza Stato Regioni, assicurando che gli interventi già finanziati al momento dalla Regione non risulterebbero a rischio. Bisogna però lavorare concretamente affinché i comuni non si trovino privati di queste risorse per i prossimi lavori in programma, visto che c’è stato anche lo scellerato taglio al Fondo progettazione. I bilanci dei comuni dovranno essere approvati entro il 28 febbraio 2025 ed entro quella data bisogna dare certezze. ANCI, UPI ed UNCEM si sono espresse con voce unanime per il ripristino di queste risorse, non vanno lasciate sole al fianco dei comuni: noi ci siamo”