Picchia la moglie in strada, un passante lo segnala e lo fa arrestare

Genova. Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso a picchiare la moglie in strada.

A eseguire l’arresto sono stati gli agenti del nucleo fasce deboli, chiamati dopo che un passante ha visto la coppia litigare e l’uomo, originario del Bangladesh, maltrattare la compagna una connazionale di 29 anni. A quel punto ha deciso di segnalare ciò che stava accadendo.

La pattuglia è subito arrivata sul posto e ha avvisato il nucleo codice rosso, che ha accompagnato la vittima all’ospedale San Martino per le cure, facendo intervenire anche la mediatrice culturale.

Gli agenti hanno raccolto la denuncia della 29enne e, dopo avere attivato i servizi sociali per ospitarla in sicurezza in un luogo protetto, hanno arrestato il marito, che è stato trasferito nel carcere di Marassi.