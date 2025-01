Piano del Verde, l’incontro con gli ordini progessionali e tecnici del Comune di Genova

Genova. Il percorso di illustrazione del Piano del Verde prosegue con l’incontro che si è tenuto oggi, in modalità mista presenza e online, alla presenza dell’assessore all’Urbanistica e allo Sviluppo economico sostenibile Mario Mascia, con la partecipazione dei tecnici delle direzioni comunali interessate e dei rappresentanti degli ordini professionali. Si tratta della seconda fase del programma di comunicazione e condivisione del Piano, che era stato approvato lo scorso novembre.

“Oggi un’altra tappa del percorso partecipativo che abbiamo intrapreso per assicurare la massima condivisione del Piano del Verde – dichiara l’assessore all’Urbanistica e allo Sviluppo economico sostenibile Mario Mascia – si tratta di uno strumento di pianificazione che fotografa il territorio dal punto di vista degli elementi naturali dell’aria, del suolo, dell’acqua e del fuoco non solo e non tanto per evidenziare i vincoli quanto per indicare in previsione linee guida puntuali e dinamiche ai fini di traguardare concretamente sul territorio il miglioramento della respirabilità dell’aria, la regimazione delle acque, il consolidamento del suolo e la prevenzione degli incendi, linee guida rivolte non solo agli investitori privati ma anche alla stessa pubblica amministrazione locale. L’incontro di oggi non a caso è stato molto partecipato oltre che dai rappresentanti degli ordini professionali genovesi da parte di tanti dirigenti e funzionari pubblici afferenti alle aree di programmazione, progettazione e tecniche del Comune”.

Durante l’incontro sono stati illustrati i punti principali del Piano del verde – disponibile online all’indirizzo https://www2.comune.genova.it/content/piano-del-verde-0 -, con attenzione particolare agli interventi di prevenzione, mitigazione e compensazione non solo del cambiamento climatico ma anche delle emissioni di CO2, oltre che di rigenerazione urbana.

Ecco la lista degli interventi:

• Nora Bruzzone, “Introduzione al Piano del Verde – Un quadro generale del Piano e delle sue finalità”;

• Anna Colombo, “Struttura e iter di approvazione del Piano del verde – Obiettivi e metodologia di lavoro”;

• Alessandra Quarello, “Le componenti progettuali del Piano del Verde – Struttura, criteri tecnici e buone pratiche”;

• Carla Gerbaudi, “Dare priorità ai pedoni: la convivenza tra mobilità e spazi pubblici – Promuovere mobilità sostenibile e vivibilità urbana, il pedone al centro!”;

• Dario Cavallaro, “Il verde come punto di partenza: progettare città sostenibili – Strategia per integrare il verde nelle opere pubbliche”;

• Stefania Manca, “Cambiamenti climatici, compensazioni e mitigazioni – Nuove sfide nelle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici”;

• Sonia Zarino, “Adattamento al cambiamento climatico: soluzione attraverso la Natural based solution – Mitigazione degli effetti climatici con infrastrutture verdi e messa in sicurezza idrogeologica del territorio”;

• Stefania Traverso, “Il geoportale del Comune di Genova: strumento di analisi e progettazione del Piano del Verde – Dati, mappe e tecnologie a supporto della pianificazione”;

• Cristina Giusso ed Elena Maranghi, “Urbanistica tattica: il verde come elemento di trasformazione urbana – Interventi rapidi e temporanei per rigenerare gli spazi pubblici, partecipazione attiva e sensibilizzazione dei cittadini, Proponiti, patti di collaborazione”;

• Daniele D’Ammaro, “Verde urbano e qualità della vita – Benefici ambientali, sociali e sanitari del Piano del Verde”;

• Pierpaolo Grignani, “Strategie per la gestione delle aree verdi – Criteri di cura, sostenibilità e continuità delle risorse”;

• Giorgio Costa, “Gli obiettivi del Piano di manutenzione del verde – Promozione dell’ambiente, della sostenibilità e del decoro urbano: aspetti tecnici e funzionali”.