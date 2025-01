Piano del verde, le proposte per il municipio Medio Levante: dal parco di piazzale Kennedy alle aiuole di viale Brigate Partigiane

Genova. Arrivano le prime proposte del piano del verde comunale, questa volta per il municipio Medio Levante. Il Comune ha avviato un percorso partecipato per presentare il pacchetto di misure nei singoli municipi, così da condividere anche con cittadini e associazioni gli interventi previsti e raccogliere e recepire e suggerimenti.

Tra gli interventi presentati dagli uffici tecnici c’è, ovviamente, il grande parco lineare da 20mila metri quadrati e 350 alberi, con un ampio boulevard centrale e strutture di connessione al Waterfront di Levante previsto per piazzale Kennedy. Si aggiunge poi la realizzazione di nuovi spazi verdi, per un totale di circa 8 ettari di aree pubbliche verdi o pedonali, in viale Brigate Partigiane, e un’area giochi per bambini in piazza Paolo da Novi.

In corso Buenos Aires sono previsti interventi di deimpermeabilizzazione, raccolta e filtraggio acque per irrigazione, la messa a dimora di nuove alberature e una “riduzione dell’impatto del traffico e maggiore attenzione al pedone”. In via Casaregis, via Rimassa, via Cecchi, via Barabino e via della Libertà sono infine previsti interventi sparsi con nuove aree a verde e percorsi ciclabili.

“Da Ponente a Levante stiamo riscontrando un grande interesse verso uno strumento strategico di pianificazione e visione strategica del verde a livello urbano e periurbano per quella che sarà la Genova del futuro – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia – Questi incontri hanno la finalità di raccogliere, dai singoli territori, dai loro rappresentanti nei municipi, dai cittadini e dalle associazioni che vi abitano e vi operano, proposte di modifica e integrazione del piano del verde: un documento fondamentale che contiene una serie di linee guida per il potenziamento delle aree a verde e la loro armonizzazione con il tessuto urbano, le quali andranno tenute in considerazione non solo dagli uffici comunali che eseguono opere pubbliche sul territorio, ma anche dagli operatori privati”.

“Per il Medio Levante come per tutti gli altri municipi genovesi – aggiunge l’assessore Mascia – il piano del verde è uno strumento che mette nero su bianco ciò che intendiamo per infrastrutture verdi, ovvero una rete di aree naturali e seminaturali le quali, opportunamente regolate e incoraggiate, possono davvero migliorare la vita delle persone grazie ad una serie di azioni mirate al contrasto all’inquinamento e al surriscaldamento, alla lotta al dissesto idrogeologico, al drenaggio, canalizzazione e regimazione delle acque meteoriche anche a fini irrigui, alla prevenzione degli incendi e così via”.