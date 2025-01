Piano del Verde, la presentazione nei municipi Ponente e Valpolcevera

Genova. Continuano gli appuntamenti legati alla comunicazione e illustrazione del Piano del Verde nei Municipi Dopo le presentazioni avvenute la scorsa settimana nei Municipi I Centro Est e IV Media Val Bisagno, e il primo meeting con i presidenti di Municipio e gli ordini professionali, oggi l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia, insieme ai responsabili degli uffici tecnici, ha incontrato prima la Giunta del Municipio VII Ponente e poi la Commissione del Municipio V Val Polcevera.

“Il Piano del Verde è uno strumento chiave per la mitigazione e il contrasto al cambiamento climatico attraverso il potenziamento della presenza di aree verdi e la loro armonizzazione con il contesto urbano – dichiara Mascia – Gli incontri con i Municipi rientrano in un piano di comunicazione e condivisione complessivo che intende svolgere non solo una funzione informativa nei confronti dei livelli di governo territoriali, degli ordini professionali, dei cittadini, delle associazioni, di commercianti e CIV, ma anche avere un intento propulsivo rispetto alle proposte di modifica ed integrazione di queste linee guida che si possono presentare via e-mail all’Amministrazione prima dell’avvio, nelle prossime settimane, dell’ultimo step del percorso che si concluderà con l’approvazione in Consiglio Comunale. Per quanto riguarda le proposte provenienti dai Municipi, è nostra intenzione recepirle tout court nel Piano del Verde in quanto diretta espressione delle necessità emergenti da ogni singolo territorio”.

MUNICIPIO VII PONENTE

Il focus è stato incentrato sulla necessità di armonizzare le linee guida sulle linee tagliafuoco, regolamentate dal Piano di assestamento forestale e da inserire all’interno del Piano del Verde: una richiesta, questa, che nasce dalle peculiarità del territorio del Municipio, che presenta una vasta estensione boschiva e rurale. Tale richiesta è stata recepita sia dall’assessore sia dagli uffici e verrà pertanto integrata nel Piano. Tra gli altri argomenti discussi, la manutenzione del Parco delle Dune di Pra’.

I principali interventi previsti sul territorio del Municipio VII Ponente e inseriti nel Piano del Verde sono:

Area ex Costaguta . Si propone la riqualificazione dell’area attraverso la creazione di un hub sportivo, principalmente dedicato agli sport acquatici e da spiaggia, fruibile durante tutto l’arco dell’anno.

. Si propone la riqualificazione dell’area attraverso la creazione di un hub sportivo, principalmente dedicato agli sport acquatici e da spiaggia, fruibile durante tutto l’arco dell’anno. Via delle Ville di Pra’ . Si tratta della valorizzazione del sistema delle creuze e riqualificazione del parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree, a Pra’ Palmaro.

. Si tratta della valorizzazione del sistema delle creuze e riqualificazione del parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree, a Pra’ Palmaro. Parco via alle Sorgenti Sulfuree . Il progetto nasce come valorizzazione del sistema delle Creuze e riqualificazione del Parco Pubblico di via delle Sorgenti Sulfuree e del tratto di creuza che lo attraversa.

. Il progetto nasce come valorizzazione del sistema delle Creuze e riqualificazione del Parco Pubblico di via delle Sorgenti Sulfuree e del tratto di creuza che lo attraversa. Via Novella . Oltre al recupero degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), è prevista, sempre nell’ambito del progetto Pinqua, la riqualificazione degli spazi pubblici ad uso sportivo e la riforestazione di aree boschive attorno al quartiere.

. Oltre al recupero degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), è prevista, sempre nell’ambito del progetto Pinqua, la riqualificazione degli spazi pubblici ad uso sportivo e la riforestazione di aree boschive attorno al quartiere. Restauro Orto Botanico Clelia Durazzo Pallavicini. ll progetto prevede il restauro dell’Orto Botanico Clelia Durazzo Pallavicini intervenendo su tutte le strutture delle serre esistenti A B C e Serra Trenino, per le parti architettoniche, i sistemi termici e i sistemi di ombreggiamento.

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Tra i punti chiave del Piano del Verde relativi alla Valpolcevera si ricordano:

Parco Tecnologico IIT. Si prevede la realizzazione del cosiddetto “Parco dei ricercatori”, un progetto di rigenerazione urbana e di riqualificazione dell’area verde a ridosso dell’IIT nato con l’intento di trasformare l’area boschiva in prossimità della sede a Morego, attualmente in stato di abbandono, in uno spazio verde fruibile per gli utenti dell’istituto e per la comunità locale

Piazza Giuseppe Arimondi . L’intenzione è di procedere alla razionalizzazione degli spazi dedicati alla mobilità veicolare.

. L’intenzione è di procedere alla razionalizzazione degli spazi dedicati alla mobilità veicolare. Parco via Campodonico . I lavori interesseranno la regimazione delle acque e il rafforzamento della scarpata a gradoni.

. I lavori interesseranno la regimazione delle acque e il rafforzamento della scarpata a gradoni. Ex Mercato Bolzaneto. È prevista la rigenerazione dell’immobile destinandolo a usi sociali e di quartiere con spazi moderni a disposizioni di associazioni e famiglie.

Oltre all’illustrazione di questi progetti, si è discusso di possibili interventi di urbanistica tattica sul territorio municipale nell’ottica di migliorare la fruizione di alcuni spazi pubblici attraverso l’incremento di spazi per la mobilità sostenibile e la socializzazione.

“Sono molto soddisfatto di questi incontri nei Municipi – spiega l’assessore Mascia –, parte integrante di un percorso partecipativo che riteniamo fondamentale per il miglioramento delle aree verdi della città dal punto di vista quantitativo e qualitativo, anche nell’ottica di invogliare i cittadini, le famiglie e le associazioni ad usufruirne sempre di più e meglio nella loro vita quotidiana, con benefici dal punto di vista sociale e della salute, ma anche sotto il profilo dello sviluppo economico sostenibile della città, grazie alla maggiore capacità di intercettare gli investimenti provenienti da quei privati interessati a insediarsi sul nostro territorio in contesti più gradevoli e meglio collegati, attraverso nuove infrastrutture verdi, alle altre aree della città, e per questo più attrattivi. Un percorso partecipativo – sottolinea Mascia – che ricalca quello già sperimentato con successo per il progetto Genova Street Lab relativo agli interventi di urbanistica tattica a Sampierdarena, che attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio vuole anche diffondere la conoscenza di buone pratiche e svolgere una funzione di sensibilizzazione delle persone su temi fondamentali per il presente e per il futuro della nostra città”.