Piano del verde, al via il tour nei municipi: prima assemblea pubblica in Media Valbisagno

Genova. Il piano del verde del Comune di Genova, fresco di approvazione da parte della giunta comunale, è pronto per “andare in tour” nei vari municipi genovesi, dove sarà illustrato alla popolazione quartiere per quartiere e dove potrebbe – come probabile che sia – raccogliere le suggestioni di comitati, associazioni e cittadini.

Si tratta della fase partecipativa già annunciata dalla pubblica amministrazione durante la presentazione del piano, e vedrà coinvolti tutti i municipi a partire dalla Media Valbisagno, dove il documento farà il suo esordio in assemblea pubblica il prossimo 15 gennaio a partire dalle 17 presso i locali del consiglio municipale.

A questo link è possibile consultare tutti gli elaborati e nelle prossime settimane sarà definito il percorso di condivisione.

Il piano

Secondo il piano del verde Genova si può suddividere in tre fasce: una città forestale, una città costiera e una città edificata. Quest’ultima, a sua volta, è scomposta in sei tipologie: la città in salita rappresentata dai quartieri collinari, la città in pianura dei fondovalle, la città compatta dei centri storici, la città giardino del Levante, la città agricola delle fasce che segna la transizione tra la fascia urbanizzata e la natura selvaggia e la città arcipelago delle isole indipendenti come gli ospedali, il porto e i grandi quartieri di edilizia popolare.

Per ogni città sono individuate alcune linee guida: per le aree forestali – dove il verde è già presente in abbondanza – si suggerisce una valorizzazione con percorsi attrezzati, ingegneria naturalistica per la sistemazione dei versanti a rischio idrogeologico, uso di materiali naturali. Per la fascia litoranea sono previsti ad esempio giardini pensili sulle coperture degli stabilimenti balneari e nuove alberature sui lungomari. In città spazio a viali alberati (in pianura e in collina dove è possibile), verde verticale sui muraglioni, terrazzamenti sulle scarpate ricavando spazi di agricoltura urbana, giardini sui tetti (specialmente dove il tessuto è molto compatto), incentivi a condividere i giardini privati, incremento della biodiversità agricola.

A questo link tutti progetti legati al verde municipio per municipio