Piaggio Aero, firmato il contratto preliminare per la cessione dei complessi aziendali a Baykar

Villanova d’Albenga. E’ stato sottoscritto il contratto preliminare per la cessione dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation (le due società che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace) all’azienda turca Baykar, leader nello sviluppo e produzione di sistemi UAV (veicoli aerei senza pilota) e tecnologie aerospaziali avanzate. L’operazione è stata autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso 27 dicembre.

L’accordo è stato firmato dai commissari straordinari di Piaggio Aerospace, Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti, con l’assistenza dello studio legale BonelliErede, e dall’amministratore delegato di Baykar, Haluk Bayraktar, con l’assistenza dello studio legale Gianni & Origoni.

Il cosiddetto “closing” dell’operazione è previsto nella primavera di quest’anno, una volta che si sarà avverata una serie di condizioni, tra cui l’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Golden Power).

Nelle prossime settimane, inoltre, è prevista una consultazione con le rappresentanze sindacali, durante la quale, tra le altre cose, verrà presentato il piano industriale elaborato da Baykar per il rilancio dei complessi aziendali delle due società liguri.

Chi è Baykar

Baykar è un leader globale nello sviluppo e nella produzione di sistemi avanzati di veicoli aerei senza pilota (UAV) e tecnologie aerospaziali all’avanguardia. Con piattaforme come il Bayraktar TB2, il Bayraktar Akıncı e il velivolo da combattimento UCAV di ultima generazione, Baykar ha rivoluzionato l’industria degli UAV, grazie a una comprovata performance operativa e a efficienza dei costi. Con il 65% del mercato globale delle esportazioni di UAV armati e con la presenza in oltre 35 paesi, Baykar si distingue per le proprie capacità di sviluppo integrate verticalmente, progettando e producendo al proprio interno tutti i sottosistemi critici, inclusi hardware di volo avanzato e software di missione. Grazie al suo impegno nell’innovazione, Baykar offre soluzioni di ultima generazione che fissano nuovi standard a livello globale nelle tecnologie aerospaziali e della difesa.