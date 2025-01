Peste suina, tornano a crescere i casi di infezione: quattro nuove carcasse infette trovate a Genova

Genova. Non si ferma la pandemia di peste suina africana che da oltre due anni sta di fatto tenendo in scacco la gestione faunistica della nostra regione. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.731 casi: salgono a 1.048 in Liguria, crescono a 683 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività tra i cinghiali tutte in provincia di Genova: una a Cicagna (terzo caso), una a Isola del Cantone (18), e due a Sestri Levante (4). Il totale dei casi in regione sale a 1048.

In Piemonte sono state osservate due nuove positività tra i cinghiali: una in provincia di Alessandria a Isola Sant’Antonio (primo caso); una in provincia di Asti a Mombaruzzo (5). Il totale in regione cresce a 683 casi. Con la positività di Isola Sant’Antonio cresce a 169 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.