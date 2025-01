Peste suina, domenica “azione di depopolamento dei cinghiali” anche nel Parco dell’Aveto

Genova. Una giornata di “depopolamento dei cinghiali” è stata annunciata in queste ore presso la zona del passo del Bocco e all’interno del Parco dell’Aveto, in attuazione del programma di contenimento della peste suina africana, come previsto dalle ordinanze del relativo commissario straordinario. Un’azione “urgente e necessaria” per contenere la diffusione del virus della Psa che in questi ultimi anni ha fatto registrare un contagio innarestabile e fuori controllo, nonostante le diverse misure adottate in questi mesi.

L’avviso è stato divulgato sulle pagine social del parco stesso, che ha invitato i tantissimi amanti di quei meravigliosi luoghi di modificare “eventuali programmi di escursioni, riprogrammandoli semplicemente, e in piena serenità e sicurezza, in altre aree del Parco” per garantire “la propria sicurezza e per non vanificare le azioni di contenimento programmate“, evitando quindi l’accesso alle aree segnalate.

Secondo quando comunica l’ente parco l’azione di depopolamento sarà effettuata domenica 5 gennaio e riguarderà le aree del Passo del Bocco, della Foresta dello Zatta e parte dell’area del parco limitrofa a queste zone.