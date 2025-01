In permesso natalizio a casa della figlia, non rientra in carcere: arrestato per evasione

Genova. Stava scontando la sua pena nel carcere di Perugia, ma aveva ottenuto un permesso premio per trascorrere le vacanze di Natale a casa della figlia, a Genova. Al termine del periodo prestabilito, però, non ha fatto ritorno in carcere.

Per questo motivo un uomo è stato arrestato per evasione dalla polizia genovese. Il permesso premio terminava il 9 gennaio, ma sabato 12 l’uomo non si è presentato in carcere.

Gli agenti del capoluogo ligure si sono quindi presentati a casa della figlia e lo hanno trovato lì. Dopo l’arresto, la direttissima prevista per lunedì mattina.