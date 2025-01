Pensionato derubato vicino alla Stazione Marittima, il ladro gli lancia contro un trolley

Genova. Rapina lunedì nelle vicinanze della Stazione Marittima, vittima un pensionato 72enne derubato del portafoglio.

L’uomo stava camminando in via Mura degli Zingari quando è stato avvicinato da un giovane che lo ha costretto a consegnargli il portafoglio e poi è scappato a piedi in via Buozzi. Il 72enne lo ha inseguito per un tratto, sino a quando il ladro non ha provato a tirargli addosso un trolley.

Nel frattempo il ladro è arrivato nei pressi della stazione di Principe, dove è stato bloccato dal personale della polizia ferroviaria e da una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali.

Le immagini di videosorveglianza acquisite hanno confermato quanto raccontato dal pensionato, e il giovane, identificato in un 25enne algerino, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.