Pegli, Aster al lavoro per lo sprofondamento in via Varenna

Genova. Dovrebbero partire lunedì – meteo permettendo – gli interventi di Aster in via Varenna, a Pegli, chiusa tra via Opisso e via Longo per un principio di sprofondamento della strada.

Sul posto sabato pomeriggio è intervenuto un tecnico specializzato di Aster, chiamato dalla polizia municipale. I vigili del fuoco avevano già provveduto a chiudere la strada: inizialmente si pensava a un problema su scavo Enel/Cobra, ma la ditta, arrivata sabato sera con un mezzo idoneo, ha appurato che lo scavo in questione non era la causa del cedimento. Le squadre di Aster dovranno dunque prima capire le cause dello sprofondamento, per poi procedere con la messa in sicurezza.

Presente sul posto anche Amt che ha provveduto a deviare la linea bus, che non risulta interrotta, così come il traffico veicolare che passa per una strada alternativa.