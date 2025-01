Pegli, cedimento stradale in via Varenna: viabilità ripristinata entro martedì

Genova. Sarà ripristinata nelle prossime ore, al massimo entro la serata di martedì, la viabilità in via Varenna a Pegli, dopo il cedimento stradale che si è verificato sabato pomeriggio. A comunicarlo è Aster.

Questa mattina i tecnici sono intervenuti individuando la causa dello sfondamento. Il cedimento è stato provocato dalla rottura di una tubazione in seguito a scavi di grandi utenti. Sono immediatamente iniziate le attività di ripristino.

Inizialmente si pensava ad un problema su scavo Enel/Cobra, ma la ditta da interpellata da Aster, arrivata sabato sera con un mezzo idoneo, ha appurato che lo scavo in questione non era la causa del cedimento.

Presente sul posto anche Amt che ha provveduto a deviare la linea bus, che non risulta interrotta, così come il traffico veicolare che passa per una strada alternativa.