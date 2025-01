Passaporto dei presepi, ultimo fine settimana per completare i timbri

Genova. Il weekend alle porte sarà l’ultimo utile per visitare i presepi compresi all’interno dei due percorsi del Passaporto dei presepi.

L’iniziativa, arrivata alla seconda edizione e promossa dall’assessorato alle Tradizioni cittadine e dall’Arcidiocesi, ha visto quest’anno la realizzazione di due passaporti, ciascuno dedicato a un percorso preciso per un totale di 74 presepi che hanno abbracciato ponente e levante, passando anche per le vallate e alcuni comuni limitrofi, come Torriglia e Pentema.

I temi dei due percorsi sono: “Il percorso dei re magi” e “Il percorso della stella cometa”.

Informazioni, orari e dettagli di entrambi i percorsi sono disponibili sul sito www.visitgenoa.it.

L’iniziativa ha seguito le tempistiche e le tradizioni proprie di ciascun sito e si conclude il 2 febbraio: i partecipanti che avranno conseguito il maggior numero di timbri verranno premiati durante la cerimonia prevista per il prossimo 16 febbraio a palazzo Ducale.

I premi sono offerti da: Comune di Genova, Museo Diocesano,​ Camera di Commercio di Genova, Mu.Ma,​ Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura,​ Teatro Nazionale Genova, Costa Edutainment, Fondazione Teatro Carlo Felice.