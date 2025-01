Euroflora 2025, la “prima volta” del Parco della Foce ma ancora incognite sulla tensostruttura

Genova. Euroflora 2025 aprirà le sue porte il 24 aprile ma l’allestimento della manifestazione entrerà nel vivo almeno un mese prima, intorno alla metà di marzo. Eppure oggi il Waterfront Levante resta un grande cantiere, sia negli spazi attorno (e dentro) il rinnovato Palasport sia in piazzale Kennedy, dove sono in corso i lavori del futuro Parco della Foce.

Proprio in piazzale Kennedy, per la prima volta, sarà ospitata una grande sezione della kermesse. Sia il presidente della Regione Liguria Marco Bucci sia il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi hanno assicurato che è “tutto a posto”. L’area di piazzale Kennedy sarà consegnata agli organizzatori di Euroflora in tempo utile. Bucci, oggi alla presentazione di Euroflora 2025, ha ribadito che il “Parco della Foce” sarà inaugurato in occasione della floralie.

Per poi correggere il tiro. “L’area, sarà l’area a essere pronta – ha spiegato – ancora non è certo che riusciremo a piantare gli alberi definitivi, o se metteremo degli alberi provvisori, perché per queste operazioni servono tempistiche precise, però tutta l’area del parco sarà quella definitiva con ovviamente il parcheggio sotto“.

La fine dei lavori era stata stimata, dallo stesso Bucci, entro la fine del 2024. Ma come noto si sono accumulati diversi ritardi dovuti, in parte, anche al ritrovamento di alcuni relitti della seconda guerra mondiale (che, in seguito a un’interlocuzione con la sovrintendenza, saranno nuovamente tombati).

Il “Parco della Foce” dovrebbe ospitare circa 300 alberi, suddivisi su sei quadranti, e circa 250 posti auto interrati. La parte del parco pronta per Euroflora sarà una prima porzione. “Siamo in sintonia con le esigenze del team Euroflora ma il prossimo mese consegneremo le aree e inizieranno gli allestimenti senza soluzione di continuità – ha dichiarato il vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi – noi siamo contenti di poter esaltare con Euroflora la bellezza di questi spazi, di questo ambiente che stiamo costruendo per tutti i genovesi”.

Un altro grande cambiamento all’orizzonte per l’area del Waterfront Levante – e che non ha mancato di suscitare qualche critica – è quello relativo alla demolizione della tensostruttura, nota come “Le Vele”.

Nei render di Euroflora 2025, il bianco gigante in acciaio che aggetta sul mare non c’è a fare da sfondo ad aiuole e installazioni. Ma la realtà è che i tempi rendono molto complicata, se non impossibile, una demolizione che non interferisca con la manifestazione internazionale, per motivi di sicurezza oltre che logistici.

E’ stato ancora il vicesindaco reggente Piciocchi ha scandire alcuni passaggi: “E’ un progetto su cui stiamo ancora ragionando, noi abbiamo aggiudicato i lavori e saremmo pronti, abbiamo già l’impresa ma attendiamo l’Autorità portuale, perché siamo su un’area di giurisdizione portuale”.

Il 18 febbraio è fissata la conferenza dei servizi sulla materia. “In quell’occasione tireremo le fila, quello che Comune e Porto Antico dovevano fare in questi mesi, ovvero il progetto, il finanziamento, la gara e l’aggiudicazione, l’hanno fatto, resta questo aspetto autorizzativo ma noi siamo pronti a gestire entrambe le situazioni”, aggiunge Piciocchi.

La demolizione, aveva spiegato il vicesindaco in consiglio comunale, costa “1,4 milioni, meno di quanto Porto Antico dovrebbe spendere per la manutenzione”. Secondo quanto riferito in aula rossa, la decisione di procedere con lo smantellamento sarebbe stata presa in accordo con lo studio Renzo Piano, che ha la supervisione sull’intero progetto Waterfront.