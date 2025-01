Parchi liguri, 30°anniversario della legge regionale: riunione operativa nella sede di Regione Liguria

Genova. Si è tenuta oggi in Regione Liguria una riunione operativa con i presidenti di tutti i parchi regionali alla presenza del presidente di Federparchi Roberto Costa, delle associazioni di Legambiente, del presidente del CAI Roberto Manfredi e di altri stakeholder, per definire le modalità organizzative del convegno celebrativo del 30° anniversario della Legge Regionale 12/1995, che ha istituito il sistema dei parchi liguri.

“Questa ricorrenza rappresenta un momento cruciale per celebrare il valore e l’importanza del nostro patrimonio naturale – dichiara il vice Presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, con delega ai Parchi e all’Entroterra –. I parchi regionali sono uno straordinario presidio di biodiversità e un motore per lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità”.

L’incontro ha visto una partecipazione corale da parte di tutti i soggetti coinvolti, tra cui i presidenti del Parco delle Alpi Liguri, Bric Tana, Piana Crixia, Beigua, Antola, Portofino, Aveto e delle Cinque Terre. «”l trentennale della Legge Regionale 12/1995 è l’occasione per fare il punto sui risultati ottenuti, ma anche per guardare al futuro. Vogliamo rafforzare il ruolo dei parchi non solo come luoghi di tutela ambientale, ma anche come catalizzatori di turismo e di sviluppo della nostra economia – aggiunge Piana – Le celebrazioni saranno un momento di condivisione e riflessione sul legame inscindibile tra la Liguria e le sue aree protette. La Regione lavorerà per coinvolgere attivamente i cittadini, promuovendo una partecipazione ampia e diffusa per sottolineare l’importanza di preservare e valorizzare il ricco patrimonio naturale e culturale della Regione”.