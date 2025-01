Consiglio comunale, Paolo Gozzi lascia Vince Genova e va nel gruppo Misto

Genova. Dopo Arianna Viscogliosi e Stefano Costa anche Paolo Gozzi si prepara ad approdare al gruppo Misto in consiglio comunale a Genova, e soprattutto ad abbandonare i banchi della maggioranza di centrodestra.

Gozzi, ex capogruppo di Vince Genova, che già nei mesi scorsi aveva dato segnali di malessere – culminati in un duro scontro con l’allora sindaco Marco Bucci – aveva già rinunciato al ruolo di capogruppo della lista civica. L’addio di oggi non è una sorpresa per nessuno.

Gozzi, nonostante la relativamente giovane età, è uno dei consiglieri con più esperienza a Tursi. Moderato, ex Pd – lo aveva abbandonato ai tempi di Marco Doria – e poi convinto sostenitore della spinta civica, ma nel centrodestra, lascia proprio per via della delusione dell’esaurimento di quella spinta, a causa di un’amministrazione che sempre più fa riferimento ai partiti.

Con l’arrivo di Gozzi al Misto – il passaggio potrebbe essere ratificato già giovedì prossimo durante la ripresa del consiglio comunale – il gruppo retto da Cristina Lodi (Azione) diventa uno dei più numerosi a Tursi (rafforzato dall’ingresso prima di Arianna Viscogliosi (Italia Viva) e poi con quello dell’ex Forza Italia Stefano Costa.

Ma a proposito di numeri: la maggioranza di centrodestra, a oggi, è sempre più risicata. Con l’addio di passaggio di Paolo Gozzi a Vince Genova e il passaggio al Misto la maggioranza conta 21 consiglieri più Piciocchi, la minoranza 19. Una situazione che dovrà essere gestita con attenzione dal vicesindaco reggente.