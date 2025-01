Consiglio comunale, alla fine Pandolfo (Pd) si dimette e lascia il posto a Gianni Crivello

Genova. Alberto Pandolfo, consigliere comunale del Pd a Genova e da qualche settimana anche deputato – avendo preso il posto di Andrea Orlando, tornato in Liguria – ha annunciato le proprie dimissioni dal consiglio comunale “per concentrarsi appieno nel nuovo incarico parlamentare, mantenendo centrale l’impegno per lo sviluppo di Genova e della Liguria”.

La nota di Pandolfo arriva un paio d’ore dopo la pubblicazione sui social di un post piuttosto polemico di colui che, a questo punto, tornerà in consiglio comunale, essendo il primo dei non eletti nella lista dopo Pandolfo, ovvero l’ex assessore (e già candidato sindaco contro Bucci) Gianni Crivello.

“Pandolfo poteva dedicarsi con passione e competenza, caratteristiche a me più che note, al suo nuovo ruolo di parlamentare (…) – ha scritto Crivello nel post su Facebook, post ormai “invecchiato” – La logica e il buon senso, indipendentemente dalla compatibilità dei due incarichi poteva solo evitare, con le dimissioni dello stesso Pandolfo di avere tutti i martedì una sedia vuota e un voto in meno nella sala rossa, pur avendo molte doti Pandolfo, non può possedere quella dell’ubiquità. Dal 7 gennaio ad oggi tale scelta non è stata effettuata, con tre assenze dai lavori consiliari, in una situazione dove i numeri della destra sono sempre più risicati”.

Pandolfo, in qualche modo, ha motivato i tempi dilatati: “Mi ero ripromesso di lasciare il mio incarico in Comune solo una volta vista in funzione la talpa nel cantiere dello scolmatore del Bisagno – ha dichiaraato – ma i clamorosi ritardi nei lavori sull’opera, frutto di un’amministrazione poco attenta e inefficace, hanno purtroppo reso impossibile tener fede a questo proposito”.

“Fino a venerdì scorso ho partecipato in Commissione, dove erano calendarizzate mie interrogazioni, su questioni in cui in questi anni ho posto particolare attenzione – continua – nello specifico sui ritardi nei pagamenti a chi gestisce le attività del terzo settore e degli operatori sociosanitari (OSE). Quello dei servizi sociali di questa città, è un tema molto trascurato dall’amministrazione Bucci-Piciocchi e che dovrà invece trovare nuova centralità nella stagione che, auspico, vedrà Genova dopo la prossima tornata elettorale”.

“Il consigliere Pandolfo è stato una colonna portante nell’opposizione condotta in questi anni in consiglio comunale – le parole del segretario provinciale Simone D’Angelo e il capogruppo Davide Patrone – i risultati raggiunti dal Pd di Genova in questi anni sono stati possibili anche grazie al suo straordinario impegno a Tursi al servizio della comunità. Lo ringraziamo per la competenza e dedizione dimostrate a favore della città come consigliere comunale e gli auguriamo il meglio nel suo nuovo incarico come Parlamentare della Repubblica. Siamo certi che il suo contributo continuerà a essere determinante per Genova e i suoi cittadini”.

Quindi, da martedì prossimo Gianni Crivello tornerà in consiglio comunale, nei banchi ovviamente dell’opposizione. E’ il secondo movimento in ingresso del post regionali, dopo l’ingresso di Vittoria Canessa Cerchi al posto dell’ormai consigliere regionale Simone D’Angelo.