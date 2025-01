Palo della luce crolla su piazza Carignano: per fortuna non c’era nessuno

Genova. Piazza Carignano è stata chiusa al traffico, intorno alle 15 del pomeriggio di oggi, domenica 5 gennaio, a causa del crollo in strada di un palo della luce.

Un lampione, forse a causa del vento di questi giorni ma sicuramente già instabile, si è abbattuto a terra in un momento in cui, per fortuna, nessuno stava passando, né pedoni né mezzi.

Non ci sono stati quindi feriti o danneggiamenti, a parte quello del palo stesso. Il blocco del traffico è stato necessario per consentire l’intervento di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.

Sul posto anche i tecnici e la polizia municipale. La chiusura ha provocato rallentamenti al traffico nel pomeriggio di saldi con il centro preso d’assalto dalle auto, visti anche i parcheggi gratuiti.