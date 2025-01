Pallanuoto, Pro Recco: Sandro Sukno rinnova fino al 2028

Recco. Sandro Sukno rinnova con la Pro Recco fino al 2028. L’allenatore croato, classe 1990, è arrivato sulla panchina biancoceleste nell’estate 2021 ed alla guida della squadra più titolata del mondo ha già conquistato dieci trofei.

“Ringrazio la società che mi ha dato questa fiducia e mi ha permesso di rimanere sulla panchina della Pro Recco – sono le parole del tecnico -. Per me è un grande onore e allo stesso tempo una enorme responsabilità, perché stare su questa panchina significa che devi vincere. Sappiamo che non sarà facile, in Italia ci sono altre due squadre come Savona e Brescia che sono molto forti, noi abbiamo inserito diversi giovani dentro il roster e da settembre lavoriamo per farli crescere ed inserire al meglio nel gruppo. Sono contento di come è andata questa prima parte di stagione, adesso ci aspettano sfide con avversari fortissimi; stiamo cercando di preparare al meglio la squadra per la Final Eight di Coppa Italia in programma a Napoli a metà marzo”.

Nelle difficoltà estive, mister Sukno è stato tra i primi a giurare fedeltà ai colori biancocelesti: “Quando il presidente Felugo mi ha chiamato e spiegato le difficoltà economiche che avevamo di fronte a noi, gli ho promesso che sarei rimasto anche con una squadra di soli giovani. Che avrei aiutato il club in ogni caso perché mi sento parte della Pro Recco già da quando ero un giocatore e ho sempre visto la Pro Recco come il massimo a cui ambire. Qualche anno fa mi è stata data la possibilità, da giovane tecnico, di poter allenare i migliori giocatori al mondo: questa riconoscenza è stata un’ulteriore motivazione che in quel momento mi ha spinto a rimanere, una decisione che è venuta dal mio cuore”.

Due Champions League, tre Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe europee, la bacheca da allenatore di Sukno è già molto ricca a dispetto dei soli 34 anni di età: “Nelle prime tre stagioni insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, ma nello sport bisogna mantenere sempre la grinta e la fame per andare avanti. Ai grandissimi successi fanno da contraltare alcune finali perse che non mi aspettavo. Anche in questi casi si guarda oltre, si cercano nuove motivazioni per trasmettere la passione ai ragazzi anche fuori dalla vasca: alla fine, poi, sono i trofei che confermano se hai fatto un bel lavoro. A livello personale non penso a raggiungere il record di trofei vinti da Pino Porzio sulla panchina della Pro Recco (23), lui è una leggenda di questo sport. Sono davvero concentrato solamente su questa stagione: all’inizio abbiamo dovuto risolvere tante cose, adesso siamo focalizzati sulle prossime partite, vogliamo vincere il più possibile, ma in Italia sarà molto difficile; il nostro obiettivo più importante è riportare la Pro Recco in Champions League e dal prossimo anno ritornare ad ‘attaccare’ tutti i trofei”.

“Siamo felici e orgogliosi che Sandro si leghi a noi per ancora tanto tempo – dichiara il presidente Maurizio Felugo -. Ha dimostrato di essere un allenatore incredibile che scriverà la storia di questo sport ancora di più di quanto ha saputo fare da giocatore. L’attaccamento che ha dimostrato nei confronti del Club è un esempio fantastico da trasmettere ai nuovi giocatori e ai ragazzi più giovani. Intorno a lui, e con il supporto della proprietà, costruiremo una Pro Recco ancora più forte e affamata che lotti per vincere per ancora tanti anni onorando la sua gloriosa storia”.