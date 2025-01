La Regione Liguria approva il progetto per il nuovo ospedale di comunità a Campo Ligure

Liguria. La Regione Liguria ha dato oggi il via libera al progetto esecutivo per la costruzione dell’Ospedale di Comunità di Campo Ligure, “un intervento che segna un importante passo per il rafforzamento della rete sanitaria nella regione”, dicono dalla giunta. Con l’approvazione del progetto, la Regione ha completato un iter che, grazie alla collaborazione tra le amministrazioni locali, Asl 3 Genovese e la Soprintendenza, ha permesso di ottenere tutti i permessi necessari per l’avvio dei lavori.

L’ospedale sorgerà in via Rossi, e sarà dotato di 16 posti letto, all’interno di un’area di circa 1100 mq. Il nuovo edificio, che occuperà 500 mq di suolo, si svilupperà su due piani fuori terra e risponderà ai moderni standard di risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Il progetto è stato finanziato con risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il nuovo ospedale rappresenta un passo fondamentale nell’ambito del Piano Socio-Sanitario della Regione Liguria e ha l’obiettivo di potenziare i servizi offerti dall’ex ospedale San Michele Arcangelo, oggi sede di un poliambulatorio Asl 3. Questo intervento risponde alla necessità di garantire una sanità di prossimità, più vicina ai cittadini, soprattutto quelli che vivono nei comuni dell’entroterra.

“Abbiamo portato a termine un iter complesso in tempi record, con l’approvazione del progetto arrivata in soli 56 giorni – ha dichiarato l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale, Marco Scajola. – Il nuovo ospedale garantirà ai cittadini di Campo Ligure e delle zone limitrofe una struttura sanitaria all’avanguardia, capace di rispondere alle sfide moderne in termini di efficienza e sostenibilità. Questo è il frutto di un lavoro intenso e di una programmazione urbanistica che va avanti dal 2015. Voglio ringraziare gli uffici regionali, la Soprintendenza di Genova e Roma per il loro prezioso contributo”.

Il progetto per il nuovo Ospedale di Comunità rientra nella strategia della Regione Liguria di sviluppare una rete sanitaria diffusa, in cui le strutture come gli ospedali di comunità e le case della salute possano affiancare gli ospedali tradizionali, rispondendo in modo più capillare e tempestivo alle esigenze dei cittadini.

“Stiamo investendo risorse importanti per realizzare una rete sanitaria più capillare, in cui l’ospedale non è più l’unico punto di riferimento – ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò. – Con la realizzazione di Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrali operative territoriali, vogliamo garantire servizi sanitari accessibili e più vicini ai cittadini. L’ospedale di Campo Ligure rappresenta una risposta concreta ai bisogni di salute del territorio, offrendo assistenza sanitaria di breve durata e svolgendo un ruolo intermedio tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. Questo progetto sarà cruciale per migliorare l’assistenza sanitaria nelle zone interne della Liguria, dove le strutture ospedaliere sono più lontane.”

Con la partenza dei lavori imminente, il nuovo ospedale di Campo Ligure è destinato a diventare un punto di riferimento essenziale per la salute dell’entroterra ligure, migliorando la qualità dell’assistenza e contribuendo al rafforzamento della rete sanitaria regionale.