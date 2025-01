Ordinanza anti alcol, in arrivo divieto di vendita delle bevande refrigerate “per fermare abusi e degrado”

Genova. La sicurezza passa anche dalla percezione del degrado, e vedere negli angoli della città gruppi di persone che già dal pomeriggio stanno alzando il gomito sicuramente non aiuta, oltre a creare i presupposti per situazioni critiche. Per questo motivo la giunta sta pensando ad una modifica dell’ordinanza anti alcol già oggi vigente che la possa rafforzare.

“Nei fatti l’implementazione è già pronta – spiega l’assessore alla sicurezza urbana Sergio Gambino a margine dell’incontro pubblico con i residenti di Sestri Ponente dove, oltre alle questioni legate al cantiere del ribaltamento a mare si è toccato anche il tema della sicurezza – stiamo ultimando i dettagli, aspettando la stagione giusta per introdurla. L’intenzione è quella di vietare a tutti gli esercizi commerciali che non fanno somministrazione, come i mini market, di vendere bevande alcoliche refrigerate. In questo modo evitiamo il consumo istantaneo “compro e bevo per strada” che da origine a molte criticità”. La vendita delle bevande fresche sarà invece consentita a tutti i locali che fanno somministrazione, come bar e ristoranti: “Assolutamente, anche perché chi fa somministrazione ha una responsabilità nella vendita dell’alcol di fronte alla legge mentre chi vende e basta no”.

Ad oggi su tutto il territorio del Comune di Genova, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, oltre al divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e metallo su aree pubbliche (esclusi i dehors), sono vietati il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in area pubblica o aperta al pubblico a eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate.

Un divieto che ha anche una versione diurna dedicata ad alcuni luoghi della città considerati a rischio: il divieto di consumare bevande alcoliche dalle 12 alle 8 è oggi operativo nelle zone di Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro e Sestri Ponente e nelle zone del centro storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri e dei laghetti di San Carlo di Cese.