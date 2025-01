“Oltre: la memoria e il ricordo”, rassegna tra Busalla e Savignone

Valle Scrivia. Il Comune di Busalla e il Comune di Savignone, in collaborazione con l’Anpi locale, organizzano in occasione delle giornate della Memoria e del Ricordo una rassegna di cultura per un mondo che guarda alla pace: “Oltre: la memoria e il ricordo”.

Gli appuntamenti si snoderanno sui due territori comunali dal 27 gennaio al 10 febbraio 2025 e prevedono il seguente programma: 27 gennaio ore 21,00: “Vite 2024”, Biblioteca Bertha Von Suttner, via Chiappa 15 – Busalla, spettacolo teatrale di e con Mauro Raffo, con Claudia Pisani (voce e chitarra) e Mario Flamigni (voce fuori campo); 30 gennaio ore 21,00: “Musica per non dimenticare”, Biblioteca Berta Von Suttner, via Chiappa 15 – Busalla, nell’ambito della rassegna Musica tra gli Scaffali di Giorgio Mentasti guida all’ascolto di brani di Michael Tippett e Henryk Gòrecki;

1 febbraio ore 15.00: “Testimoniare la storia”, presso Associazione Altra Vallescrivia, La Baracca, Via Stefano Garrè – Besolagno- Savignone. Proiezione della testimonianza di Gilberto Salmoni reduce da Buchenwald a cura di Guido Levi docente Unige. Saranno esposti i disegni delle bambine e dei bambini delle Scuole Primarie.

1 febbraio ore 21,00: “Monologo teatrale”, Sala Don Botto, Savignone. Con musica dal vivo Monkey’s Kabarett da Franz Kafka, regia di Andrea Nicolini con Andrea Nicolini (nel ruolo di Rotpeter), musiche dell’Ensemble Phonodrama Gianluca Nicolini (flauto) e Fabrizio Giudice (chitarra); 2 febbraio ore 17,00: “Pane Azzimo” di Giovanni Meriana con la partecipazione speciale di Adriano Sansa. Lettura di alcuni brani del libro a cura dei ragazzi dell’Oratorio, presso Oratorio di Savignone.

10 febbraio ore 21,00: “Dalla Scatola di legno”, Biblioteca Bertha Von Suttner, via Chiappa 15 – Busalla. Musiche e parole di Chiara Atzeni. L’esodo raccontato da una nipote attraverso la musica e le parole tratte dal romanzo Esodo di Chiara Atzeni (MaBa Edizioni).