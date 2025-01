Genova. La nave Ocean Viking fa rotta verso il porto di Genova dopo l’ennesimo salvataggio nel Mediterraneo. Lunedì sera 85 persone, tra cui tre neonati e tre donne in stato di gravidanza, sono state salvate dalla nave della ong francese Sos Méditerranée nella zona di ricerca e soccorso libica.

I migranti, ha fatto sapere l’organizzazione umanitaria, si trovavano a bordo di un gommone sovraccarico, che imbarcava acqua e rischiava di affondare da un momento all’altro. Le squadre sono state allertate da una chiamata di soccorso arrivata dall’aereo Eagle 1 di Frontex, che pattuglia la zona. Le operazioni di recupero sono partite immediatamente e i passeggeri del gommone sono stati tratti in salvo. Un terzo di loro ha meno di 18 anni.

Le autorità marittime hanno indicato Genova come luogo sicuro per lo sbarco dei naufraghi, e la Ocean Viking impiegherà quattro giorni di navigazione per raggiungerlo. La nave dovrebbe dunque arrivare venerdì in serata.

“Dal 2022, questa politica dei porti remoti ha fatto perdere alle squadre di soccorso 171 giorni – sottolineano da Sos Méditerranée – giorni che avrebbero potuto essere impiegati per soccorrere le persone in difficoltà. Una pratica deliberata, contraria al diritto marittimo, che mette a rischio vite umane nel Mediterraneo”.

L’assessora Corso: “Genova ha raggiunto il limite, le strutture sono sature”

L’ultima volta che la Ocean Viking era arrivata a Genova risale al novembre scorso. In quell’occasione erano sbarcati 185 migranti, tra cui cinque bambini in precarie condizioni di salute. Un commento critico sull’arrivo della nave è arrivato dalla segretaria provinciale della Lega e assessore comunale di Genova, Francesca Corso: “Un altro sbarco di migranti previsto per venerdì prossimo a Genova, ma le nostre strutture di accoglienza sono sature. Auspico quindi che le 85 persone, in gran parte giovani uomin, raccolte in mare al largo della Libia dalla nave Ong Ocean Viking, battente bandiera norvegese, non si fermino qui e vengano subito ricollocate altrove”.

“Genova è una città generosa e fin qui ha fatto la sua parte – prosegue Corso – Però abbiamo raggiunto il limite e non possiamo sacrificare altri spazi sociali. In ogni caso, è necessario bloccare gli sbarchi, che significa anche salvare vite, e combattere il ‘business’ del traffico di essere umani che ruota intorno all’immigrazione incontrollata”.