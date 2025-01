Nuovo stadio Ferraris: raggiunto l’accordo tra Cds, Genoa e Sampdoria

Genova. Meno di un’ora di riunione, che a questo punto è parsa poco più che una formalità, e oggi, giovedì 23 gennaio, è stato raggiunto l’accordo sul restyling dello stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova. L’intesa è stata trovata tra le due società, Genoa e Sampdoria, e Cds Holding, il gruppo di sviluppo immobiliare che sta portando avanti anche il progetto Waterfront Levante. L’incontro è stato convocato dal vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, forte sostenitore del progetto.

“Il passo di oggi è molto importante – afferma Piciocchi alla fine del vertice – dopo due anni e mezzo c’è finalmente un accordo e non solo più discorsi, poi le prospettive sono varie, acquisto o concessione dell’impianto, ma oggi si crea la società che darà vita alla riqualificazione”. In sostanza Cds, Genoa e Sampdoria formeranno una società con l’obiettivo di portare avanti il progetto. Ancora non è chiaro con quale formula e con quale spartizione delle quote.

Si tratterà di un project financing ma è da capire se questa società acquisirà l’impianto sportivo che proprio ieri ha compiuto 114 anni – nell’ipotesi presentata da Moretti al Comune, a ottobre, si parlava di 14,5 milioni – o se si tratterà di una concessione.

La firma dell'accordo

A questo punto che cosa succede? “In parallelo nei prossimi due mesi – spiega il vicesindaco reggente Piciocchi – svilupperanno tutta la progettazione architettonica e chiaramente tutta la progettazione tecnica. C’è anche un tema geologico. Nel frattempo, perfezioneranno gli accordi economici tra di loro e faranno una proposta vincolante all’amministrazione, che abbiamo chiesto entro il 31 marzo e che permetterà di avviare l’iter amministrativo ad evidenza pubblica. Ci riserviamo di decidere se cedere lo stadio o darlo in concessione quando avremo visto bene qual è la proposta. In questo momento lo stadio è proprietà del Comune”.

“Credo che oggi nasca il nuovo stadio Ferraris – ha detto Maurizio Moretti, general manager di Cds – siamo orgogliosi della fiducia che abbiamo avuto da parte della città e di queste due prestigiose squadre, ringraziamo Genoa e Sampdoria di questo percorso non facile, perché il derby non è solo in campo ma anche a livello societario, ma devo dire che lo sforzo che è stato fatto fino ad adesso ci consente di fare un passo importante e positivo. E ringraziamo amministrazione per averci aiutato a raggiungere questo risultato”.

Per quanto riguarda il futuro progetto, alcune anticipazioni erano già uscite nei mesi passati. L’idea di Cds, condivisa da amministrazione e squadre, è di integrare e armonizzare la presenza del Ferraris nel quartiere, di renderlo uno stadio “contemporaneo” e adeguato a ospitare non solo partite internazionali ma anche grandi eventi e concerti.

Il rendering (provvisorio) del nuovo stadio circolato in questi mesi

“Abbiamo tre assi su cui lavorare – le parole di Moretti – oggi lo stadio Ferraris ha fatto il suo tempo e non è adeguato agli standard internazionali, che sia sicuro e accogliente per il pubblico, e che sia all’altezza dell’ambizione dei giocatori e della storia delle squadre, e oggi non lo è, chi oggi entra negli spogliatoi non ha quell’idea di storia. E poi dobbiamo lavorare sul quartiere, la nostra ambizione è creare nuove piazze, nuovo verde, nuovi parcheggi ma ci sono idee importanti che potremmo sviluppare insieme all’amministrazione”.

C’è già una data per la fine lavori? “Posso fornirvi una data, sicuramente prematura, ma che è il 2029, perché bisognerà permettere alle squadre di giocare e di farlo in maniera dignitosa durante i lavori. Ma quello che posso dire oggi è che mentre Milano e Roma discutono ancora, Genova riesce ad avviare un percorso in maniera veloce“.

Sulla soluzione architettonica che sarà scelta per il nuovo Ferraris, Moretti azzarda: “Vi stupiremo”. Il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi ha aggiunto che a occuparsi del progetto sarà lo studio Boeri: “Il fatto che sia stato attivato un archistar sancisce la serietà delle intenzioni – ha aggiunto a margine dell’incontro – Oggi possiamo però dire che i tratti identitari, come le quattro torri e l’impostazione ‘all’inglese’ saranno mantenuti”.

Rigenerazione urbana per Marassi

Il restyling del Ferraris sarà però un’occasione per mettere mano ad un progetto più ampio di rigenerazione urbana di Marassi. Almeno queste sono le intenzioni del Comune di Genova. “Ribadisco che per noi non è solo la ristrutturazione dell’edificio – ha aggiunto Piciocchi – anche perché questo stadio per essere messo a norma con tutte le esigenze di Euro 2032 richiede una profonda rivisitazione in tutto lo spazio esterno qui si intersecano discorsi, che faremo più avanti, che riguardano altri edifici limitrofi su cui stiamo facendo delle valutazioni, dal Firpo al carcere alla piastra. C’è tutta una serie di elementi su cui fino ad oggi abbiamo sempre ragionato in maniera atomistica che iniziano a combinarsi gli uni con gli altri come deve essere nella logica della rigenerazione urbana. Sono veramente contento perché queste cose stanno iniziando a muoversi contestualmente e abbiamo l’opportunità di una grande trasformazione di quell’area”.

Nei fatti l’idea è quella di avere uno stadio moderno vivo e vivibile sette giorni su sette “con un rinnovato legame con il quartiere”. Quartiere, Marassi, “che di fatto ha pochissimi spazi di aggregazione veri e che potrebbe quindi vedere in questo progetto una grande occasione per cambiare volto“. Il ragionamento quindi non si fermerà solamente alla compensazioni urbanistiche che scattano in questi casi in automatico, ma l’idea è quella di agganciarci un progetto più ampio “che sarà chiaramente discusso con l’amministrazione e con i cittadini, in particolare con i residenti del quartiere, con cui dialogheremo per trovare le soluzioni migliori“.

Secondo le prime indiscrezioni l’idea è quella di ricavare uno o più parcheggi – ancora da capire come, dove o al posto di cosa – che possano essere in uso all’impianto ma anche dedicati ai residenti e di proseguire la suggestione di un grande spazio, una grande piazza, davanti all’ingresso storico dello stadio, come in parte era stato già “disegnato” nei primi rendering circolati nei mesi scorsi. “Sul questo è in corso anche una interlocuzione con la questura di Genova per capire come gestire i flussi dell’ordine pubblico, cosa richiesta dalla normativa sugli stadu – ha concluso Piciocchi – ma sicuramente l’attuale assetto, indecoroso, sarà superato”.