Nuovo Galliera, associazioni di pazienti e volontariato: “I ricorsi hanno solo creato disagi a chi soffre già”

Genova. “Abbiamo assistito con sconcerto e preoccupazione alle ripetute prese di posizione contrarie alla realizzazione del progetto del nuovo ospedale Galliera, riprese con ampia risonanza dagli organi di stampa. Riteniamo, pertanto, non più accettabile questa situazione e che sia indifferibile far sentire la nostra voce, in rappresentanza ed a tutela dei nostri malati che ricevono le cure presso lo storico nosocomio di Carignano, tanto caro ai genovesi, che opera nella nostra città da oltre 150 anni”

A scriverlo in una nota stampa l’Associazione Ligure Thalassemici OdV, We care -Associazione Pazienti Oncologici, Fondo terapia tumori “Clotilde Rubiola” OdV, ,Confederazione dei centri liguri per la Tutela del Malato e l’A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri, in rappresentanza delle associazioni dei pazienti e di volontariato che “operano quotidianamente per il miglioramento delle cure e dell’aspettativa di vita dei molti pazienti affetti da gravi patologie afferenti all’Ospedale Galliera”.

“Il diritto alle cure è sancito dalla Costituzione – prosegue la nota – è uno dei valori fondamentali per i cittadini ed un caposaldo sul quale si basa una società civile, definita proprio dalla capacità di farsi carico dei più deboli. I cittadini che necessitano di cure in ospedale hanno diritto di accesso a cure di qualità fornite in un ambiente dignitoso che rispetti la persona fragile nel momento di bisogno e l’operatore che si appresta a prenderla in carico. Tutto ciò non può più essere garantito in una struttura ormai obsoleta, non più al passo con le moderne esigenze terapeutiche, e privo di standard sanitari ottimali, come l’Ospedale Galliera è oggi, e che ha visto ridursi la capacità operativa e ricettiva sia in termini di posti letto che di servizi offerti, pur essendo una realtà strategica per la sua posizione centrale ed un punto di riferimento per tutti i cittadini genovesi”.

“Il progetto per la costruzione del nuovo padiglione, che ospiterà tutte le attività sanitarie, e per la ristrutturazione della vecchia struttura adeguata funzionalmente per le attività amministrative dell’Ente è pronto da tempo ma la sua realizzazione è stata rimandata negli anni a causa della sequela di ricorsi, tutti respinti, che hanno avuto il solo risultato pratico di creare disagio a chi soffre, costringendo gli operatori sanitari ad operare tra mille difficoltà e che solo grazie alla loro professionalità e dedizione sono riusciti ad erogare servizi che soddisfino i livelli di accettabilità – spiegano le associazioni – Rivolgiamo, pertanto, un appello pubblico a tutte le componenti politiche e sociali affinché mettendosi alle spalle interessi di parte o posizioni personali, operino con senso di responsabilità ed unità d’intenti per dare alla città di Genova una realtà sanitaria degna di questo nome senza ostacolare chi, da sempre, con le proprie forze, ha operato nell’interesse comune a favore dei malati e delle loro famiglie”.