Genova. Qualcuno l’ha notata a terra incapace di muoversi e ha deciso di intervenire, raccogliendola e portandola agli operatori del Cras di Campomorone, che si sono così ritrovati, un po’ a sorpresa, a curare una nottola minore.

La nottola minore è un pipistrello di taglia media, ma la più piccola tra le tre nottole diffuse in Italia. Quella arrivata al Cras dell’Enpa è stata trovata a Casella, rinvenuta sul terreno dopo avere con tutta probabilità sbattuto contro qualcosa volando.

“Lo deduciamo dall’ematoma che presenta sull’ala – hanno spiegato dall’Enpa – Fortunatamente non riporta fratture ma è infestata da ectoparassiti, piccole zecche e pidocchi, le sue condizioni non sono gravi quindi contiamo su un totale recupero”.

Gli operatori hanno poi ricordato due curiosità su questo pipistrello: si tratta di una specie migratrice che può compiere spostamenti anche superiori a 1.000 km, venendo così annoverata tra le specie che compiono le migrazioni più lunghe, e “il maschio è un vero e proprio latin lover, nel periodo dell’accoppiamento il suo harem può comprendere fino a 11 femmine, alle quali non permette a nessun altro maschio di avvicinarsi”.

La nottola minore, o nottola di Leisler, per i Wwf sono specie “vulnerabili”, cioè con ad alto rischio di estinzione in un futuro a medio termine. A minacciarle è sopratutto la distruzione e il disturbo dell’habitat e dei rifugi abituali, ovvero alberi e costruzioni rurali, e la diffusione di sostanze inquinanti. In quanto specie migratrici vengono minacciate soprattutto dalla realizzazione di particolari opere come impianti radio a onde corte e impianti eolici di grandi dimensioni) lungo le rotte di migrazione, contro cui finiscono per sbattere..