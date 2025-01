Non può avvicinarsi alla ex, infrange il divieto due volte in poche ore: arrestato un 35enne

Genova. Si è presentato due volte nel giro di poche ore sotto casa della ex compagna a cui non si poteva avvicinare. Per questo i carabinieri lo hanno prima messo ai domiciliari e poi in carcere.

È successo la notte di capodanno nel quartiere di Bolzaneto. In manette è finito un uomo di 35 anni albanese. L’uomo, residente nel comune di Campomorone, ha iniziato a citofonare ieri sera alla sua ex per farsi aprire.

La donna, che lo aveva denunciato in passato per le botte ricevute, ha subito chiamato il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia che ha appurato come l’uomo non potesse avvicinarsi alla ex. Per lui sono scattati così gli arresti domiciliari.

Dopo tre ore i carabinieri hanno ricevuto una nuova telefonata da parte della donna perché l’uomo si era ripresentato sotto casa. A quel punto i militari lo hanno arrestato per evasione. Domani verrà giudicato per direttissima.