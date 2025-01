Neve in Liguria, la “dama bianca” ricopre il Beigua e il Faiallo: 50 cm a Pratorotondo

Genova. Alla fine la tanto attesa neve è arrivata a imbiancare le alture, tanto da rendere quasi irraggiungibile alcune zone. È il caso del Beigua, ricoperto da un manto di ben 50 centimetri nella zona del rifugio di Pratorotondo.

La responsabilità è del ciclone Gabri, in risalita dalla Sardegna al mare di Corsica, che ha portato sulla Liguria umide correnti orientali in quota favorendo un nuovo aumento della nuvolosità e deboli precipitazioni che si sono trasformate in neve sui versanti padani di Ponente.

Beigua e Faiallo, così come Colle del Melogno, Monte Settepani e le Alpi Liguri dell’Imperiese hanno registrato quindi copiose nevicate, complice il freddo presente nel Cuneese e le abbonanti precipitazioni. L’ente Parco del Beigua, in particolare, ha voluto condividere alcune foto dei suggestivi panorami che si possono godere dall’alto, con la distesa di neve e il mare all’orizzonte e le strade coperta dalla “dama bianca”, ma ha anche voluto mettere in guardia chi decidesse di mettersi in viaggio.

“Non fatevi ammaliare da questa travolgente bellezza – ha scritto su Facebook – per raggiungerla, ammesso che si riesca e non sempre è così, bisogna essere adeguatamente attrezzati. Godiamocela dallo schermo piuttosto che mettere in pericolo noi stessi e eventuali soccorritori”.