La Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale a Genova con le celebrazioni della Giornata della Marina

Genova. Si chiuderà a Genova il tour mondiale della nave Amerigo Vespucci. La “nave più bella del mondo“, impegnata in un tour più breve nel Mediterraneo, a partire dal 28 febbraio toccherà 14 città, partendo da Trieste e passando per Venezia, Ancona, Ortona, Durazzo, Brindisi, Taranto, La Valletta, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia e Livorno, arrivando poi nel capoluogo ligure il 10 giugno.

Un’occasione per celebrare non soltanto la conclusione del tour mondiale della Vespucci, partito proprio da Genova nel 2023, ma anche la giornata della Marina Militare: “I valori e la straordinaria perizia messi in evidenza da Nave Vespucci hanno proiettato nel mondo l’immagine migliore della marineria e dell’Italia tutta, enfatizzando la propensione e la concreta attitudine di questa nave a porsi quale esempio di professionalità militare e interprete della figura di ambasciatrice dell’Italia nel mondo – ha detto il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino – Abbiamo portato l’Italia nel mondo, e in questa fase vogliamo raccontare la nostra esperienza nel mondo all’Italia con il tour Mediterraneo, dedicando proprio al nostro mare e al nostro territorio la fase conclusiva di questa campagna”.

Il tour che ha portato l’Amerigo Vespucci per quasi due anni in giro per il mondo, toccando 35 porti in 30 Paesi, terminerà dunque a Genova, dopodiché la nave si prenderà una lunga pausa per lavori. Nella tratta da Brindisi a Reggio Calabria e da Livorno a Genova imbarcherà gli allievi dell’attuale Prima Classe dell’Accademia Navale di Livorno, che quest’anno svolgeranno la campagna addestrativa a bordo di Nave Trieste. Ospiterà inoltre giovani velisti tra i 12 e i 17 anni che avranno la possibilità di vivere l’esperienza a bordo della Nave Scuola della Marina Militare.

“Con il Vespucci abbiamo inaugurato non solo un viaggio straordinario e incredibile che ha circumnavigato il globo con un veliero, ma anche un nuovo modo di portare il Sistema Italia nel mondo – ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto – Siamo entrati dalla porta principale di ogni Nazione in cui siamo approdati e abbiamo aperto le porte del nostro Paese, facendo conoscere, grazie al Vespucci e al Villaggio Italia, l’arte, la cultura, la storia, la moda, il design, le nostre migliori e più pregiate esperienze e capacità. Un esperimento che giudico straordinario e che, proprio perché come Difesa italiana lo abbiamo fortemente voluto e costruito, giorno per giorno, tappa per tappa, porto per porto, ci impegniamo e mi impegnerò io, personalmente, a rilanciare e replicare. Credo, spero e lavorerò affinché l’Amerigo Vespucci diventi un testimone d’eccezione, non solo all’estero, ma anche in Italia, di come il nostro Paese viene percepito, amato, rispettato e ammirato in tutto il mondo”.

Le tappe della Vespucci nel Mediterraneo

· Trieste 28 febbraio – 27 marzo;

· Venezia 27 marzo – 1 aprile;

· Ancona 2-5 aprile;

· Ortona 6 aprile;

· Durazzo (Albania) 10-13 aprile;

· Brindisi 14-17 aprile;

· Taranto 18 – 23 aprile;

· La Valletta (Malta) 26-30 aprile;

· Reggio Calabria 2-6 maggio;

· Palermo 7-11 maggio;

· Napoli 13-17 maggio;

· Cagliari 19-23 maggio;

· Gaeta 25-29 maggio;

· Civitavecchia 30 maggio – 3 giugno;

· Livorno 4-9 giugno

· Genova 10 giugno