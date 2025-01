Nasce la Fondazione Italiana per lo studio e la Lotta alle Malattie Infettive. Bassetti: “Divulgazione è fondamentale”

Roma. È stata presentata ieri a Roma la Fondazione Italiana per lo studio e la Lotta alle Malattie Infettive ETS (FILMI) istituita per diventare un riferimento nel campo delle malattie infettive, per la sua capacità di unire ricerca, formazione e sensibilizzazione nello stesso ente, con il fine ultimo di affrontare e prevenire le sfide sanitarie globali con un approccio innovativo e multidisciplinare.

“Dopo il Covid abbiamo sviluppato una sensibilità maggiore verso i temi della salute pubblica e abbiamo compreso quanto sia importante tenere alta l’attenzione in questo ambito e, con questo spirito, insieme al prof. Matteo Bassetti e al dott. Antonio Rosina, abbiamo creato FILMI, la prima Fondazione italiana del terzo settore interamente dedicata alle malattie infettive” – ha dichiarato l’on. avv. Roberto Cassinelli, Presidente della Fondazione Italiana per lo studio e la Lotta alle Malattie Infettive ETS.

Oltre a sostenere la ricerca attraverso borse di studio e finanziamenti mirati, la Fondazione sarà in prima linea per promuovere attivamente la diffusione della conoscenza e la sensibilizzazione della società su questioni urgenti e rilevanti: tra le quali spiccano la lotta all’antibiotico-resistenza, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e l’attenzione verso nuove epidemie o infezioni già note.

“L’attività divulgativa è una parte importante dell’attività di Filmi, poiché riteniamo che l’alfabetizzazione sanitaria possa portare un impatto sociale benefico sostenibile e duraturo nel tempo. Può sembrare banale ma le persone devono sapere come prevenire e chi consultare per curare adeguatamente le malattie. Tuttavia, ancora oggi, in molti non sono in grado di fare scelte davvero salutari” – ha commentato il prof. Matteo Bassetti, Direttore Scientifico della Fondazione Italiana per lo studio e la Lotta alle Malattie Infettive ETS.

In occasione della presentazione, anche il Ministro Schillaci ha voluto rivolgere un plauso a Filmi: “L’impegno della Fondazione Italiana per lo studio e la Lotta alle Malattie Infettive si inserisce in un contesto di straordinaria rilevanza per la nostra Nazione e per la salute globale. Le malattie infettive continuano a esercitare una pressione considerevole sui sistemi sanitari e solo con una visione multidisciplinare che valorizzi l’innovazione scientifica possiamo garantire risposte adeguate. La prevenzione rimane il pilastro centrale di qualsiasi strategia sanitaria, ma la lotta alle malattie infettive non può prescindere anche da un coordinamento internazionale e in questa direzione l’approccio One Health, che riconosce l’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale, costituisce un modello fondamentale per guidare le nostre azioni”.

Con il giornalista e conduttore Alberto Matano si è dibattuto sulla responsabilità sociale degli organi di informazione nel trattare un tema delicato come quello della salute, per l’impatto che ha sulla vita della comunità, perché la “conoscenza può salvare la vita”. Ha sottolineato anche l’importanza delle fonti, mettendo in guarda dalle fake news, e dell’attenzione che pone nel rivolgersi ai suoi telespettatori con un linguaggio semplice e chiaro. Matano ha sottolineato la sua vicinanza alla Fondazione, con la quale condivide valori e priorità.

Un altro importante momento di confronto su come affrontare le crescenti sfide poste dalle malattie infettive in Italia si è tenuto con il Sen. Francesco Zaffini, Presidente della X Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), la Sen. Beatrice Lorenzin, V Commissione permanente (Bilancio) e la Sen. Raffaella Paita, V Commissione permanente (Bilancio).

Ha commentato così il Sen. Francesco Zaffini: “La lotta all’antimicrobico-resistenza è un argomento che sta molto a cuore a questo governo, tanto che sono stati stanziati 40 mln di euro in manovra di bilancio insieme ad altre risorse per promuovere la ricerca di farmaci innovativi, con l’obiettivo di fornire al Paese le linee strategiche e le indicazioni operative per affrontare l’emergenza nei prossimi anni, seguendo un approccio multidisciplinare e una visione One Health. L’antimicrobico resistenza, infatti, è quella che definiamo “la pandemia di oggi”, anche l’Organizzazione mondiale della sanità e la Commissione europea prevedono che l’Amr potrà causare nei prossimi anni un significativo aumento di malattie e mortalità a livello mondiale: circa 39 milioni di decessi nei prossimi 25 anni. Ma grazie all’emendamento all’articolo 49 della Legge di Bilancio, dal 2025 gli antibiotici “reserve”, cioè quei farmaci di riserva, di nuova generazione, per il trattamento delle infezioni da germi multiresistenti che non rispondono agli antimicrobici comunemente disponibili, potranno accedere al Fondo di cento milioni per il rimborso delle spese sostenute per questi farmaci innovativi. Oltre a questo, è importante, poi, lavorare sull’informazione; dunque, sensibilizzare i cittadini sull’uso corretto degli antibiotici, e in questo campo un ruolo fondamentale è svolto dai medici di medicina generale che devono tornare ad avere un ruolo cardine nell’assistenza primaria e nella nuova organizzazione sanitaria, partendo proprio dalle malattie infettive”.

Anche la Sen. Raffaella Paita ha ribadito l’importanza di non abbassare l’attenzione su questi temi, dichiarando così: “Ringrazio per l’invito, che mi fa particolarmente piacere, alla presentazione di Filmi: un’iniziativa importante e sacrosanta. Le malattie infettive costituiscono una delle principali sfide del nostro tempo, e la pandemia da Covid è lì a dimostrarcelo. La politica, guidata dalla scienza, deve giocare un ruolo chiave, soprattutto nel campo della prevenzione: non possiamo farci trovare impreparati nel caso dovessimo affrontare altre emergenze come quelle da cui siamo usciti. Per questo è fondamentale varare al più presto un nuovo piano pandemico. Un altro tema, che mi sta particolarmente a cuore, è quello dell’antibiotico resistenza. È necessario contrastare l’abuso di questi farmaci, soprattutto nel settore dell’allevamento. Occorre però che lo stato metta risorse nella sanità pubblica, una delle eccellenze italiane, che rischiamo però di mettere in discussione con politiche miopi e poco lungimiranti”.

Il confronto è terminato con il contributo della sen. Beatrice Lorenzin che ha commentato: “Questa fondazione è un unicum in Italia. È importante avere qualcuno che si occupi del contrasto alle malattie infettive, alla prevenzione e soprattutto si ponga l’obiettivo di rafforzare la divulgazione in questo settore. Ritengo che il dibattito sull’uscita dell’Italia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sia assurdo proprio in un momento come questo dove abbiamo casi di ebola in Congo o ancora tante epidemie nel Mondo. Bisogna continuare la battaglia culturale basata sulle evidenze scientifiche, sul significato delle malattie infettive sul loro contrasto o ancora sull’antibiotico resistenza e infine l’importanza delle vaccinazioni, argomenti sicuramente utili a tutti”.

FILMI, grazie al suo approccio proattivo nel colmare il divario esistente tra la ricerca scientifica e la società civile, fungerà da laboratorio di idee specializzate, dove esperti provenienti da diversi settori collaboreranno per ideare soluzioni concrete a servizio del nostro Paese.