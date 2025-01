Musica, i Rockets portano il “Final Frontier Tour” a Genova: il concerto al Teatro Nazionale

Genova. La leggendaria band Rockets approda a Genova con una tappa imperdibile del Final Frontier Tour, promossa da Aluha in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova. L’evento si terrà alle ore 21:00 di mercoledì 19 febbraio presso il Teatro Ivo Chiesa (ex Teatro della Corte), offrendo al pubblico un’esperienza musicale intergalattica.

In occasione del tour, i Rockets presentano una speciale edizione del loro ultimo album “The Final Frontier” in vinile, disponibile esclusivamente durante i concerti. Questa versione doppia e ampliata include tracce bonus e una suite in tre parti, rendendola un oggetto unico e da collezione.

Il Final Frontier Tour, che celebra il ritorno dei Rockets allo space rock, porta sul palco non solo i nuovi brani ma anche le hit storiche che hanno segnato la loro carriera: da Future Woman a Galactica, passando per Electric Delight e One More Mission. L’intero spettacolo sarà arricchito da effetti speciali e un’atmosfera futuristica, in perfetta sintonia con l’immaginario spaziale che caratterizza la band.

I Rockets, formati da Fabrice Quagliotti (tastiere), Rosaire Riccobono (basso), Gianluca Martino (chitarra), Eugenio Mori (batteria) e Fabri Kiarelli (voce), continuano a stupire i fan con energia e creatività, consolidando il loro status di icona della musica internazionale.

Informazioni sui biglietti: I biglietti per lo spettacolo del 19 febbraio a Genova sono disponibili sul circuito TicketOne oppure presso la biglietteria fisica del Teatro Nazionale di Genova.