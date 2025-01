Genova. “Ieri mattina, dopo 24 ore di pioggia, è crollato un muro in via dei Cinque Santi, a ridosso dei palazzi di via Ponza. Da anni vengono denunciate in tutto il quartiere di Lagaccio e Oregina situazioni di dissesto: dove finiscono tutte le segnalazioni che gli abitanti fanno sperando che qualcuno risponda prima del crollo?”.

Con queste parole inizia il comunicato, affidato ai social, del gruppo “Con i piedi per terra“, composto da residenti e non del quartiere di Lagaccio e Oregina, e nato in opposizione al progetto della funivia di collegamento tra Principe e Forte Begato voluta dall’amministrazione civica. Il messaggio degli attivisti prende spunto dalla cronaca di queste ore – il crollo del muro e relativo terrapieno in via Cinque Santi – per presidiare la propria posizione, non solo rivendicando la contrarietà alla “grande opera” ma chiedendo una maggiore cura del territorio da parte delle istituzioni.

Per potenziare il messaggio, sulla pagina facebook del gruppo in queste ore è stata pubblicata una vera e propria “galleria degli orrori” con foto che riportano altri casi di evidenti ammaloramenti strutturali di muri e terrapieni sparpagliati per il quartiere. Alla luce di quanto successo in queste ore, le immagini restituiscono una situazione inquietante.

“Le crepe che attraversano i muri e le case sono “attenzionate” e lasciate in abbandono, fino all’inevitabile disastro di cui tutti fanno finta di stupirsi – si legge nelle righe che accompagnano le doto – Ma intanto si progetta su questo territorio di costruire un impianto di funivia panoramica. Dove sono gli architetti, i paesaggisti, gli ingegneri a valutare la stabilità e la sicurezza di questo territorio e di questi progetti?”.

Nelle foto pubblicate dagli attivisti si riconoscono ad esempio alcuni scorci di via Sapri, dove profonde crepe attraversano i muri di contenimento che sostengono gli edifici della zona – tra cui la chiesa di Santa Caterina di via Napoli – e dove addirittura si riconoscono le “sagome” dei vetrini utilizzati per rilevare gli spostamenti, oramai scomparsi. “Questa frana non è un incidente isolato – scrivono gli attivisti – decenni di incuria, su strutture già in partenza tirate su al risparmio e senza prospettiva di tutela del territorio e delle persone, portano a questo risultato. I luoghi a rischio sono innumerevoli – ma all’amministrazione interessa di più la Genova Meravigliosa da offrire ai turisti in gita, delle nostre vite”.

La “galleria degli orrori” dei muri pericolanti di Lagaccio e Oregina

Funivia del Lagaccio, il punto sull’opera

Nell’ottobre scorso il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, rispondendo a un’interrogazione in parlamento, aveva detto che il Comune di Genova, il 23 settembre, aveva sottoposto il progetto all’Ansfisa, l’autorità nazionale sulla sicurezza dei trasporti, per una valutazione. Aveva aggiunto che il responso sarebbe arrivato “entro 150 giorni dall’apertura della pratica”.

La pratica, però, è stata aperta non prima di un mese fa ed è quindi il nuovo assessore ai Lavori pubblici e progetti Pnrr, Ferdinando De Fornari, a spiegare: “Siamo in attesa delle valutazioni del ministero dei Trasporti, Ansfisa è l’organo tecnico competente, la tempistica per le analisi è di cinque mesi, il lavoro è partito da un mese a questa parte. Per poter avviare il cantiere dobbiamo aspettare il via libera”.

Allo stato attuale, quindi, i dati certi sono due: il cantiere aperto ormai quasi un anno fa in piazza Fanti d’Italia, a Principe, è congelato. L’area transennata era destinata all’effettuazione di alcune verifiche per sondare la presenza di sottoservizi laddove dovrà essere costruita la stazione di partenza. Il “cantiere zero” della funivia, propedeutico, non ha visto progressi e a quanto è dato sapere non ci sono state altre indagini sul tracciato della funivia. L’altra certezza è che la funivia non sarà completata, e probabilmente neppure avviata, sotto l’attuale governo Bucci-Piciocchi, i più convinti sostenitori dell’opera. Le elezioni comunali dovrebbero tenersi tra maggio e giugno – una delle date considerate probabili è l’11-12 maggio – e quindi l’eventuale via libera dell’Ansfisa potrebbe arrivare dopo la tornata elettorale.