Genova. Dopo il crollo di via Cinque Santi si stanno susseguendo le segnalazioni di muri, scalinate e scarpate pericolanti a Genova, soprattutto nei quartieri collinari.

Questa mattina gli allarmi lanciati dai residenti hanno fatto scattare la chiusura di via Cancelliere, a Castelletto, a causa di un muraglione in cemento e pietre considerato pericolante per via di una grossa crepa.

Sul posto, all’altezza del civico 44 di via Cancelliere, la polizia locale, Aster e tecnici del Comune. La via è stata chiusa alla viabilità tra il civico 45 e la galleria che sbuca su via Capraia.

Al momento non si parla della necessità di evacuazioni. E’ stato interdetto anche al passaggio pedonale un vialetto che porta al condominio sopra il muro.

guarda tutte le foto 6



Muraglione pericolante, disposta la chiusura di un tratto di via Cancelliere

Queste le modifiche alla viabilità disposte dalla polizia locale:

via Oberto Cancelliere: istituito doppio senso di marcia tra via Acquarone civico 116 rosso e via O. Cancelliere civico 44 e tra i civici 31 e 44 di via O. Cancelliere – nel tratto a scendere la viabilità viene deviata su corso Firenze, via Paride Salvago e via Ameglia.