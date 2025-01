Mulinetti, un pennello di 64 metri e una scogliera sommersa per difendere il viadotto ferroviario

Genova. Un molo a martello lungo 64 metri, un ripascimento massiccio da 130 metri cubi per metro lineare e il livellamento del fondale con una scogliera artificiale sommersa pensata per depotenziare il moto ondoso in arrivo sul litorale. Questi sono gli ingredienti pensata da Rfi per la messa in sicurezza dei piloni del viadotto Mulinetti, costruito sull’omonima spiaggia e che di fatto sorregge l’unico binario della linea ferroviaria Genova La Spezia

I lavori, il cui progetto è stato depositato per il percorso di valutazione dell’impatto ambientale, saranno divisi in due fasi: una riguarda gli interventi di consolidamento delle pile del viadotto, mentre la seconda prevede la realizzazione delle opere di difesa costiera. Opere che avranno anche un certo impatto visivo e per questo dovranno essere valutate da ogni punto di vista, anche quello paesaggistico.

L’urgenza sta nel fatto che le pile del ponte costruito nel XIX secolo (la tratta Genova Chiavari è stata inaugurata nel 1868) sono praticamente in balia delle mareggiate, la cui potenza, come è noto, è in aumento. Ma non solo. Una di queste è di fatto costruita all’interno del parte terminale del torrente Molinetti, cosa che ne aumenta l’esposizione. Le pile sono già state oggetto di consolidamento all’inizio degli anni 2000, ma la loro condizione è andata rapidamente a peggiorare a causa degli agenti atmosferici e marini sempre più estremi.

Per proteggere la spiaggia dai marosi, quindi, tre interventi: sarà costruita una scogliera sommersa artificiale per livellare una parte del fondale antistante alla spiaggia e finalizzata a smorzare il moto ondoso, sarà compiuto un massiccio ripascimento dell’arenile per frangere ulteriormente le onde e infine sarà realizzato un pennello a martello a levante della spiaggia. Quest’opera, sicuramente la più impattante a livello paesaggistico, sarà lunga circa 64 metri ed è stata pensata per evitare che le correnti che solitamente blandiscono questo tratto di costa non continuino l’erosione del litorale.