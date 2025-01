Addio a Piero Claretta, il maestro della focaccia e dei grissini dei vicoli

Genova. Il capoluogo ligure perde uno dei suoi maestri della focaccia. È morto a 86 anni Piero Claretta, titolare della panetteria e grissineria Claretta di via della Posta Vecchia, famosa per la sua focaccia sottile, unta e croccante al punto giusto e per i grissini ancora rigorosamente preparati a mano.

La focacceria era stata aperta nel 1952 dal padre di Piero, arrivato da Torino. Da qui l’idea di portare nel capoluogo ligure l’arte dei grissini tirati a mano, cui aveva affiancato una focaccia riconosciuta come una delle più buone di Genova. Il piccolo panificio di via della Posta Vecchia, gioiello nascosto nei meandri del centro storico, ha conquistato sia per i suoi prodotti sia per la genuinità del suo titolare, ricordato come un uomo buono e generoso.

Oggi l’attività viene portata avanti dai figli di Piero, Davide, Michele e Chiara: “È mancata una persona speciale, un uomo che amava i suoi figli e il suo lavoro, un uomo che non si è mai rifatto una vita dopo la morte di nostra mamma, nonostante fosse giovane bello e forte – dice la figlia Chiara – un papà che mancherà come l’aria e ci ha insegnato tanto, la fatica, la serietà, la fedeltà, il coraggio, una persona della quale tutti hanno un ricordo bello, ogni persona che mi ha fatto le condoglianze mi ha raccontato un episodio che aveva in mente di lui”.

“Era generoso, gentile educato e tanto buono, e io non so come potrò stare senza – dice ancora Chiara Claretta – Grazie davvero a tutti, mi avete fatto piangere e ridere nello stesso tempo che raccontavate il vostro ricordo di Piero. Sarà orgoglioso di sé e di noi”.