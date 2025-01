Morto Oliviero Toscani, il fotografo delle provocazioni aveva 82 anni

Italia. Oliviero Toscani è morto nella notte a 82 anni. Il fotografo era ricoverato da venerdì scorso all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, a causa dell’aggravarsi di una patologia che lo affliggeva da qualche tempo, l’amiloidosi, che provoca depositi di proteine nei tessuti e negli organi: in Italia colpisce circa 800 persone l’anno. A dare notizia della morte è stata la moglie Kirsti Moseng.

Toscani è per il grande pubblico il fotografo di Benetton: le sue campagne provocatorie hanno cambiato, negli anni Novanta, la storia della comunicazione pubblicitaria. Basti pensare alle famose immagini che portavano a discutere di razzismo, guerra, aids, omosessualità. Tra le sue creazioni il progetto Fabrica, vera cittadella della comunicazione, e la rivista Colors.

Toscani è stato spesso in Liguria, negli ultimi anni, con sue mostre e progetti ma anche per ricevere numerosi premi. Nel 2003 Toscani era stato insignito del titolo di “Inquieto dell’Anno” a Finale Ligure. Nel 2017 era stato tra i protagonisti del Festival della Comunicazione di Camogli.

Un rapporto, quello di Oliviero Toscani con il nostro territorio, che si era incrinato nel 2020 per via di una dichiarazione poco felice del fotografo sulla tragedia del ponte Morandi: “A chi interessa che caschi un ponte? Smettiamola. A me non interessa questa cosa qui”, aveva detto durante un’intervista radiofonica.

Toscani aveva chiesto scusa – “Se potessi mi prenderei a bastonate” – , ma dopo quella dichiarazione la famiglia Benetton aveva interrotto il suo decennale rapporto di collaborazione.