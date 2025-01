Morto in canoa a 14 anni, il consulente del pm in aula: “L’intervento era semplice ma le manovre furono errate”

Genova. E’ stato il consulente della Procura Vincenzo Minenna a parlare oggi in aula nell’udienza preliminare in corso davanti alla giudice Carla Pastorini per la morte di Andrea Demattei, il giovane canoista deceduto per ipotermia il 16 gennaio 2023, dopo che la sua canoa era rimasta incastrata in un tronco alla foce dell’Entella a Chiavari.

Per la morte del ragazzo sono imputati i due istruttori della Shock Waves per la scelta di far risalire agli allievi la foce del fiume Entella nonostante la forte corrente e sei vigili del fuoco (quattro della squadra di Chiavari e due sommozzatori arrivati da Genova), accusati per il ritardo nei soccorsi e le manovre sbagliate. Gli imputati sono difesi fra gli altri dagli avvocati Renato Zunino, Roberta Barbanera e Paolo Costa.

Era stata la stessa giudice, nella scorsa udienza, a chiedere l’audizione del consulente per poter comprendere meglio il documento tecnico che è alla base delle accuse formulate del pm Francesco Cardona Albini nei confronti in particolare dei pompieri.

Il consulente ha risposto alle domande della giudice per circa un’ora, indicando ruoli e competenze di ciascuno degli imputati e spiegando come avrebbe dovuto attuarsi la manovra di soccorso. L’udienza è stata rinviata al 4 febbraio, giorno la giudice deciderà sul rinvio a giudizio degli imputati.

“Quello di oggi è stato un passaggio importante – spiega l’avvocata di parte civile Rachele De Stefanis che assiste la mamma e la sorellina di Andrea – e siamo molto soddisfatti di quello che ha riferito il consulente tecnico in udienza, che ha ribadito più volte come l’intervento di soccorso fosse semplice e tutti i soccorritori avessero le competenze di base necessarie per salvare Andrea”.

Demattei era rimasto in acqua circa un’ora prima che venisse compiuta la manovra decisiva per estrarlo dalla canoa, ma il ragazzino era ormai incosciente a causa del grave stato di ipotermia. Era stato trasportato in fin di vita in ospedale, dove era morto a distanza di qualche giorno.