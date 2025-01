Genova. La Gradinata Nord inferiore è piena per metà e non solo di tifosi rossoblù. In campo le lampade per far crescere l’erba, sul maxi schermo un volto, diventato ormai tragicamente un’icona, quello di Vincenzo Claudio Spagnolo. Appesi striscioni che non si vedono da anni, spicca quello bianco della Fossa dei Grifoni. La quantità di adesivi dei gruppi provenienti da tutta Italia (qualcuno anche dall’estero), che sono stati attaccati nell’ultimo pannello lasciato bianco della piccola mostra che rievoca i fatti di quel maledetto giorno di 30 anni fa, allestita nel corridoio che conduce proprio alla Gradinata, testimonia come l’omicidio di ‘Spagna’ sia ancora un ricordo vivo da tramandare tra i tifosi e ultras. Perché sia un mai più.

“Trent’anni fa io non ero neanche nato − dice una delle voci della Nord − tanti di noi non erano nati e stiamo contenti perché tutta l’Italia oggi è qui per ricordare Claudio”. E l’urlo “Claudio”, detto tre volte nello stadio vuoto, è di quelli che non si dimenticano.

Un segnale forte, fortissimo e ribadito con forza da tutti gli esponenti delle tifoserie organizzate da Nord a Sud, non solo amiche, ma anche rivali di quella genoana, che si sono susseguiti al microfono nel mini-palco allestito nel parterre. Tante parole in cui responsabilità, essere uomini prima che ultras, “basta lame, basta infami” uscito proprio dall’assemblea di 30 anni fa dopo la tragedia, sono state quelle più frequenti.

Dalle 18 sino alle 20:30 i tifosi provenienti da mezza Italia hanno ribadito il messaggio che l’ultras non è quello che pensa al business, né colui che cerca di ammazzare gli avversari. Dopo l’omaggio al monumento, con fiori e sciarpe appese, un lungo momento dentro lo stadio.

“Tutti devono tornare a casa“. Lo hanno detto davanti alla famiglia di ‘Spagna’, a cui tanti hanno portato in dono sciarpe e targhe e citato come esempio di vita. Cosimo Spagnolo, ha ricordato uno degli ultras della Torres, “è il padre di tutti noi”. I supporter del Napoli, che hanno ricordato anche l’omicidio di Ciro Esposito, ucciso da un colpo di arma da fuoco da un tifoso a Roma, hanno evidenziato la forza di questa famiglia che non ha mai detto una parola fuori posto, che ha sempre predicato pace, in punta di piedi ma con grande fermezza e dignità. I tifosi del Foggia hanno ricordato i quattro morti in un incidente stradale lo scorso ottobre proprio mentre rientravano dalla trasferta di Potenza. Il minuto di silenzio, negato sul campo, è stato osservato questa sera.

guarda tutte le foto 11



Genoa, allo stadio Ferraris ultras da tutta Italia per ricordare Claudio Spagnolo

Per tutti è stata un’occasione per ribadire che la mentalità ultras, “nonostante fiocchino le diffide e la repressione”, è un fuoco che è ancora presente sotto la cenere e che nelle difficoltà come l’alluvione a Cesena, ci si unisce per aiutare.

Tanti giovani, che non erano neanche nati quando è successo il fatto, ma anche diversi capelli grigi che avevano partecipato all’assemblea di 30 anni fa si sono riuniti per ribadire che quell’evento non ha niente a che fare con il mondo ultras, fatto di sacrifici e chilometri macinati. “Se siamo qui è perché abbiamo capito che questa è la parte giusta” ha detto un rappresentante dei gruppi di Pescara. “Provano a ucciderci con le diffide, ma non moriremo mai” hanno aggiunto quelli dell’Atalanta, che hanno consegnato il volantino di 30 anni fa a Cosimo Spagnolo. “Più battaglie per i nostri diritti che tra di noi” l’invito degli ultras del Brescia. “Se siamo qui vuol dire che il movimento è vivo” il messaggio degli spezzini.

Assenti gli esponenti della Sampdoria e di tifoserie come Inter, Juventus e lo stesso Milan (che oggi però erano impegnati nelle coppe).

A ognuno dei gruppi partecipanti la Gradinata Nord ha consegnato un regalo a ricordo di questa giornata.

Ecco l’elenco dei presenti e di coloro che hanno aderito:

Alessandria

Ancona

Arezzo

Atalanta

Avellino

Benevento

Brescia

Brindisi

Carrarese

Caserta

Catania

Cavese

Cesena

Chieti

Cosenza

Cremona

Crotone

Empoli

Fasano

Fiorentina

Foggia

Frosinone

Grosseto

Lamezia

Lecce

Legnano

Juve stabia

Magenta

Mantova

Marsiglia

Messina

Modena

Montevarchi

Napoli

Nocerina

Novara

Padova

Palermo

Pescara

Piacenza

Parma

Pistoia

Potenza

Prato

Ravenna

Reggiana

Sestri Levante

Spezia

Sorrento

Teramo

Ternana

Torino

Torres

Treviso

Turris

Vicenza

Venezia