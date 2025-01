Morta dopo l’asportazione di un neo al Centro Anidra, la sorella di Roberta Repetto: “Sdegnata e incredula”

Genova. “Esprimo, con sdegno e incredulità, la mia profonda indignazione per quanto emerso nelle motivazioni della Corte di Cassazione riguardo al caso di mia sorella. Ancora una volta, l’Italia dimostra di non voler riconoscere le dinamiche della manipolazione mentale, arrivando addirittura a ribaltare il senso delle perizie tecniche per assolvere chi ha abusato della sua vulnerabilità”.

E’ il commento di Rita Repetto, sorella di Roberta morta dopo l’asportazione di un neo al Centro Anidra, alle motivazioni della Cassazione che ha definitivamente assolto Paolo Bendinelli, all’epoca guru del centro, da ogni responsabilità per la morte della 40enne di Chiavari. Erano stati solo i famigliari di Repetto a fare ricorso agli Ermellini, dopo l’assoluzione in appello che aveva ribaltano la condanna in primo grado per omicidio colposo.

La sorella di Roberta Repetto: “Vittime lasciate sole”

“I periti del Tribunale hanno chiaramente evidenziato che mia sorella è stata vittima di tecniche subdole di manipolazione psicologica. Eppure, i magistrati hanno scelto di ignorarle, dando ragione alla Corte d’Appello, che ha deciso di rivederle per giustificare una narrativa inaccettabile: la colpa è della vittima” Per Rita Repetto il messaggio della sentenza “è chiaro: chi è fragile, chi cade nelle mani di manipolatori senza scrupoli, se l’è cercata“.

“Questa sentenza è l’ennesima conferma di un sistema giudiziario che, anziché proteggere le vittime, le abbandona e le colpevolizza – prosegue È una vergogna che non possiamo accettare. Non smetterò di denunciare questa ingiustizia, affinché nessun’altra persona venga lasciata sola davanti a chi sfrutta la vulnerabilità altrui per i propri scopi. L’Italia deve svegliarsi e riconoscere che la manipolazione mentale è una realtà devastante. Finché la giustizia continuerà a chiudere gli occhi, continueremo a vedere vittime abbandonate e carnefici impuniti”.

La vicenda

Roberta era morta nel 2020, a 40 anni, dopo essere stata operata per togliere un neo – rivelatosi poi una gravissima forma di melanoma – in una delle stanze del centro olistico Anidra. Di fronte ai dolori crescenti e un generale peggioramento delle sue condizioni di salute dopo l’intervento, Repetto non era stata accompagnata in ospedale né da uno specialista, ma era stata tranquillizzata sull’esito positivo dell’operazione e curata, scriveva l’accusa, con “tisane zuccherate e meditazione”. La donna era morta all’ospedale San Martino a due anni dalla rimozione del neo su un tavolo del Centro Anidra: gravissime ormai le sue condizioni a causa delle metastasi, e ai medico non era rimastonurlla da fare. Bendinelli e Oneda erano stati condannati in primo grado con l’accusa di omicidio colposo, entrambi a tre anni e quattro mesi di reclusione con lo sconto di pena dato dall’abbreviato. In appello, lo scorso febbraio, i giudici avevano come detto assolto Bendinelli e ridotto a un anno e quattro mesi con sospensione condizionale la pena per Paolo Oneda. Nelle motivazioni della sentenza i giudici hanno smontato la tesi dell’accusa e quanto da sempre sostenuto dalla famiglia, ovvero che Roberta fosse stata plagiata da Bendinelli e allontanata da affetti e punti di riferimento per fondersi completamente con il mondo e la visione del fondatore del centro e della comunità che lo frequenta.

Le motivazioni dell’assoluzione

Secondo la Corte d’appello, le cui motivazioni sono state recepite di fatto dalla Cassazione, Bendinelli non aveva isolato Repetto dal mondo allo scopo di circuirla tanto che nei mesi dopo l’intervento Repetto “svolgeva tranquillamente la propria attività lavorativa all’esterno del Centro Anidra e cooperava all’attività del Centro nel tempo residuo” e vedeva la famiglia. E di quell’intervento – che lei stessa aveva richiesto si svolgesse in quel modo erano informati “amici e famigliari”. “Fatta eccezione per gli ultimi giorni di settembre 2020, Roberta Repetto è stata sempre in grado di muoversi autonomamente” quindi secondo i giudici “avrebbe potuto recarsi al pronto soccorso o presso altra struttura sanitaria; ove poi avesse ritenuto di non potersi muovere, nulla avrebbe potuto impedirle di chiedere con una semplice telefonata l’invio di un’ambulanza che la portasse in ospedale”. E Bendinelli secondo i giudici di secondo grado, né rispetto all’intervento né a quello che avrebbe potuto fare successivamente, non aveva una posizione di garanzia nei confronti della 40enne: in sostanza, non c’era alcun “obbligo giuridico” che gli imponesse “di intervenire a tutela della salute di Roberta Repetto”. Non aveva alcun obbligo di convincerla, né tantomeno costringerla secondo i giudici, ad andare al pronto soccorso o a farla visitare da un oncologo.