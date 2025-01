Mondo marittimo in lutto per la morte di Maria Teresa Di Matteo. Confindustria Nautica: “Lascia un segno profondo”

Genova. Dopo aver combattuto contro una lunga malattina, Maria Teresa Di Matteo, dirigente di prima fascia al Minsitero delle infrastrutture e dei trasporti e Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, si è spenta oggi all’età di 66 anni.

A ricordarla Confindustria Nautica, che in un comunicato “esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Maria Teresa Di Matteo, Vice Capo di Gabinetto e Capo Dipartimento del Ministro delle Infrastrutture e trasporti.Figura cardine del MIT, è stata per oltre dieci anni il riferimento per l’industria nautica nazionale, cui ha riservato sempre una particolare considerazione durante la sua carriera fino ai vertici dell’Amministrazione”

“Dal confronto con la Dott.ssa Di Matteo – si legge nella nota – sono scaturite le norme che hanno ammodernato il corpus giuridico del settore. La mitezza e la capacità di ascolto e di confronto sono state, oltre che doti personali, un metodo di lavoro che lascia un segno profondo”.