Mondo della sanità in lutto, addio ad Enrico Bartolini: aveva 75 anni

Genova. Mondo della sanità in lutto a Genova per la scomparsa di Enrico Bartolini. Aveva 75 anni ed era da tempo malato. Bartolini fu presidente dell’ordine dei medici della Provincia di Genova per 9 anni, dal 2005 al 2014.

Il ricordo commosso sui social del presidente dell’ 0rdine dei medici Alessandro Bonsignore: “Caro Enrico, sono passati 10 anni da quando e’ iniziata la mia avventura ordinistica al Tuo fianco…quanti insegnamenti elargiti, quante battaglie portate avanti a tutela dei Colleghi e dei Pazienti, quanti giorni e quante notti di lavoro…senza dimenticare le tante risate”



“Il destino e la malattia hanno fatto sì che dovemmo interrompere anzitempo il nostro percorso – ricorda Bonisgnore – e cambiare la progettualità che con Te, insieme a Massimo Gaggero, Federico Pinacci e Monica Puttini, avevamo ideato. Il Tuo saper fare squadra e’ ciò che più di tutto ci portiamo dentro”



“L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova, che hai condotto per quasi 20 anni, e’ e sempre sarà la Tua casa. Buon viaggio Enrico e…grazie di tutto”.