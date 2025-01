Modellini di elicottero della Guardia di Finanza senza autorizzazione: sequestrati 720 pezzi nel porto di Genova

Genova. Si è conclusa con il sequestro di 720 modellini di elicottero e con la denuncia alla procura della Repubblica per il reato di contraffazione del legale rappresentante della società importatrice, l’attività d’indagine del comando provinciale della guardia di finanza di Genova e del reparto antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova 2.

Funzionari doganali e militari rinvenivano, durante un controllo doganale, diverse centinaia di modellini di elicottero Agusta Westland AW 109 riportanti una perfetta riproduzione della livrea, nonché i colori d’istituto della guardia di finanza ed altri segni distintivi del corpo, per i quali l’importatore non aveva ricevuto alcuna autorizzazione all’utilizzo o alla commercializzazione, come accertato dai successivi approfondimenti investigativi.

I modellini in miniatura di elicotteri contraffatti erano destinati a essere immessi sul mercato.

L’operazione rientra nelle attività di vigilanza doganale sui flussi commerciali che transitano dai bacini portuali di Genova – Sampierdarena e Genova – Pra’ ed è orientata all’individuazione e alla repressione di potenziali illeciti in materia di contraffazione.

L’incrocio delle informazioni acquisite dalle banche dati e dai documenti commerciali presentati, ha permesso di bloccare e sottoporre a verifica un container proveniente dalla Cina con carico dichiarato “modelli in miniatura” che, in ragione di diversi indicatori di rischio, veniva sottoposto a controllo mediante svuotamento completo.

Vige la presunzione di innocenza e la responsabilità penale sarà accertata solo in caso di giudizio definitivo di condanna.