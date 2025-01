Mobilità sostenibile, la pista ciclabile dell’anello di Di Negro rinnovata grazie a Klm

Genova. Con una presentazione a palazzo Tursi il Comune di Genova e KLM Royal Dutch Airlines hanno celebrato oggi la fine dei lavori di manutenzione sul percorso ciclabile ad anello che collega la Darsena, Dinegro e Principe, il cosiddetto “anello Dinegro”.

La compagnia aerea olandese, nell’ambito del progetto “Adotta una ciclabile”, ha sponsorizzato l’intervento di restauro di uno dei percorsi più utilizzati dai ciclisti urbani, nonché uno dei pochi ad avere almeno una parte in sede separata rispetto al traffico auto. Lo stesso progetto è partito anche a Bologna, Busto Arsizio, Milano e Napoli.

“La fine dei lavori di manutenzione a Genova è un ulteriore importante traguardo – ha detto Alexandeer Vervoort, commercial director di Klm per l’Italia – ringraziamo il Comune per la costante e proficua collaborazione durante questi mesi, inoltre è bello stabilire una connessione con una passione che noi olandesi e voi italiani condividete storicamente, la bicicletta”.

La manutenzione dell’anello Dinegro, pari a 1,6 km di corsia ciclabile, è stata effettuata tramite l’applicazione di vernice rossa antiscivolo e di vernice bianca stradale. A corredo del percorso, è stata inoltre effettuata la manutenzione di tutta la segnaletica stradale esistente.

“È un onore per Genova essere coinvolta nel progetto “Adotta una ciclabile” promosso da un’azienda importante come Klm di cui la nostra amministrazione condivide i valori e l’impegno per una mobilità più sostenibile e sicura, e che ringrazio per la fattiva e proficua collaborazione avviata con la nostra città – spiega l’assessore del Comune di Genova alla Mobilità sostenibile e trasporto pubblico, Sergio Gambino – la sponsorizzazione, da parte loro, dei lavori di manutenzione di un percorso ciclabile molto utilizzato come quello di Dinegro, ci aiuta a mantenere in buone condizioni un’infrastruttura perfettamente integrata nella nostra rete di itinerari dedicati a chi si sposta in bicicletta per ragioni di lavoro o di svago”.

Il percorso, che consente il collegamento intermodale con stazioni ferroviarie metropolitane e servizi, nonché punti di interesse storico-artistico, nel tratto di andata parte da via Adua/via Buozzi e prosegue lungo via Alpini d’Italia, via Gramsci, via Rubattino, via Boccanegra, Galata Museo del Mare fino a raggiungere la stazione Metro Darsena.

Il percorso di rientro dalla stazione Metro Darsena risale per via Rubattino e via Gramsci, attraversa i Giardini Caduti nei Lager Nazisti, supera la rotonda di via Fanti d’Italia, scende in via San Benedetto e di qui si ricongiunge in via Buozzi/via Adua.

Alla conferenza stampa anche Francesco D’Amico, direttore dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova: “Klm ha già dimostrato di credere nel nostro aeroporto già dallo scorso anno quando e già dalla stagione Summer avendo messo un aereo basato a Genova per la tratta su Amsterdam, tre frequenze al giorno in alta stagione significa che il gruppo che crede nel nell’aeroporto di Genova, ovviamente, come tutti i vettori tradizionali nel periodo post Covid hanno riorganizzato il loro il loro network e gli aeroporti più piccoli hanno sofferto, con loro stiamo discutendo ovviamente anche di rimettere il Parigi, anche se non a brevissimo”.