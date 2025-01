Missione genovese in Vietnam con Spediporto e Autorità portuale, ci sarà anche Piciocchi

Genova. Genova si proietta nuovamente sulla scena internazionale con una missione commerciale in Vietnam che vede protagonisti Spediporto, il Comune di Genova e l’Autorità di Sistema Portuale. Al viaggio parteciperà anche il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi.

“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – segna un ulteriore passo nel percorso di consolidamento delle relazioni internazionali con mercati emergenti, strategici per il futuro economico della Liguria, coinvolgendo le realtà portuali di Genova, Savona e La Spezia”

Dopo le missioni a Hong Kong e nella Greater Bay Area cinese, la delegazione genovese si prepara, dunque, a un nuovo tour in Vietnam, con incontri chiave a Ho Chi Minh City e Danang. L’obiettivo è chiaro: instaurare collaborazioni con importanti delegazioni imprenditoriali e istituzionali vietnamite, favorendo scambi commerciali e progetti congiunti nei settori della logistica, dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile.

“Il Vietnam è un Paese poco conosciuto ma in forte espansione, sostenuto dalla crescita dell’e-commerce, dei distretti industriali e tecnologici e delle Zone Economiche Speciali (ZES). Riteniamo che questa sia un’opportunità unica per creare nuove sinergie e ampliare le opportunità per le nostre imprese”, è il pensiero di Andrea Giachero, presidente di Spediporto, che aggiunge: “Siamo molto grati e riconoscenti di essere affiancati dal Comune di Genova, con la presenza del vice sindaco reggente Pietro Piciocchi, e l’Autorità di Sistema Portuale in questa missione fondamentale”.

La missione commerciale vedrà quindi una forte sinergia tra istituzioni e cluster marittimo delle imprese per una promozione del territorio e della portualità genovese su scala internazionale.

“Avremo l’opportunità di incontrare i colleghi della Vietnam Logistics Business Association (VLA), in particolare il presidente Paul Khoa e una delegazione di imprenditori locali”, aggiunge Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto. “Ci concentreremo su temi strategici come il cargo aereo e le ZES. Il nostro obiettivo è quello di creare collaborazioni tra Spediporto, il Genoa Airport System (GOAS) che gestisce da circa un anno i magazzini dell’aeroporto di Genova e le realtà vietnamite legate all’e-commerce, un settore in forte espansione.”

I numeri parlano chiaro: nel 2024, il Vietnam ha registrato un tasso di crescita record del traffico merci aeree, con un incremento del 14,8% rispetto all’11,8% della media mondiale. Questi dati testimoniano il dinamismo del Paese nel settore delle merci e della tecnologia, elementi centrali anche per lo sviluppo futuro della Liguria.

“Il Vietnam sta puntando su innovazione, tecnologia e sostenibilità, valori che rispecchiano anche le nostre priorità – conclude Giachero -. Il sostegno concreto di Adsp e Comune di Genova è essenziale in un momento cruciale per la nostra economia e la presenza del vice sindaco reggente Piciocchi, che oggi rappresenta la guida dell’amministrazione comunale, sarà determinante per conferire un preciso carattere istituzionale e di sistema agli interlocutori che incontreremo durante la missione, rafforzando ulteriormente i legami tra Genova e il Vietnam”.