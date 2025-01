Migliori gelaterie d’Italia, per il Gambero Rosso due sono in Liguria

Liguria. La Cremeria Spinola di Chiavari e Profumo di Genova hanno ottenuto i tre coni nella guida del Gambero Rosso alle Migliori gelaterie d’Italia. La guida è stata presentata in anteprima ieri al Sigep World di Rimini, appuntamento leader mondiale per il settore foodservice.Il volume sarà disponibile ad aprile.

Le gelaterie recensite sono state 599, in aumento rispetto alle 550 dello scorso anno. Si arricchisce anche la rosa dei Tre Coni – massimo riconoscimento in termini di eccellenza – che passano a 72, ma per Cremeria Spinola e Profumo si tratta di conferme. Le due insegne erano già presenti nelle precedenti edizioni, tutte, da quando è stata inventata questa guida.

Matteo Spinola, bolognese trapiantato a Chiavari dopo un’esperienza lavorativa in altro settore a Milano, è il mago delle creme. Tra i gusti proposti ce n’è uno, stagionale, molto originale come la crema di zucca, poi la stracciatella di pera, il “quasi strudel” e il tipo Sacher.

Il Gambero Rosso aveva intervistato Maurizio Profumo qualche tempo fa ed era emersa la passione per la preparazione della pasta di nocciola, resa speciale grazie al laboratorio della pasticceria gestita sempre dalla famiglia. Per riconoscere la qualità del gelato, Profumo sottolineava che nell’elenco ingredienti sarebbe opportuno non leggervi grassi o oli vegetali, conservanti, coloranti, additivi e che i colori non siano troppo accesi. Il gelato artigianale deve essere un gelato cremoso e non acquoso. E poi non dovrebbe appiccicarsi al palato e deve essere di facile digeribilità.