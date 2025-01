Metropolitana, riaperto a Brignole il varco d’accesso diretto con via Canevari

Genova. Chi la usa quotidianamente lo avrà già notato, ma qualche giorno dopo Natale è stato finalmente riaperto al pubblico il varco d’accesso per la stazione della metropolitana di Brignole direttamente collegato con via Canevari.

Il passaggio era stato chiuso per permettere le lavorazioni di restyling dell’ex palazzo delle Poste, ora nuova sede centrale di Iren. Una chiusura che di fatto obbligava a lunghe peregrinazioni per entrare ed uscire dalla stazione della metro: per chi doveva uscire in direzione di via Canevari (dove si trovano alcune delle fermate bus più frequentate della città), infatti, scesi dal convoglio si doveva scendere e poi salire, per poi riscendere ma dall’altro lato della strada. Per chi voleva accedere ai binari, scesi dalla fermata del bus, invece di coprire pochi metri, si doveva passare dall’ingresso dal tunnel pedonale.

Insomma, un piccolo passo per la città, un grande sollievo per centinaia di genovesi che in questi mesi si sono chiesti più volte perchè e fino a quando. Ecco le risposte.